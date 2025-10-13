Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente en la A-3 dificulta el tráfico en Valencia

En el alcance en sentido Madrid hay varios vehículos implicados, mantiene el carril derecho cerrado con tres kilómetros de retenciones

Retrasos en las Lineas L4, L6 y L8 tras golpear el tranvía a una mujer que cruzaba la vía

J.Roch

València

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia, sobre todo, en el acceso a València en el área metropolitana con las lógicas retenciones en la CV-35 a la altura de San Antonio de Benagéber, en la V-30, V-21 a la altura de Puçol con un estrechamiento de carriles y en la salida a la Pista de Silla. En la V-31 a la altura de Alfafar está el arcén cerrado.

Un accidente en la A-3 también complica el tráfico en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico en dirección a Madrid, a la altura de Cheste. En este alcance hay varios vehículos implicados, mantiene el carril derecho cerrado y hay tres kilómetros de retenciones.

Otro accidente a la altura de Benissanó también dificulta el tráfico en Valencia este lunes. Concretamente en la carretera CV-35, en el kilómetro 23 y mantiene el carril central cerrado.

Metrovalencia

Según informa desde Metrovalencia, la L4, L6 y L8 también circula con retrasos por un arrollamiento en la parada de La Cadena. Ha estado interrumpida la circulación entre Tarongers y Dr. Lluch , Tarongers y Marítim y Neptú y Marítim. Un mujer ha cruzado de manera indebida en la parada y ha sido golpeada por el tren. Se ha trasladado consciente en ambulancia a un hospital.

