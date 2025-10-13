Un accidente en la A-3 dificulta el tráfico en Valencia

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia, sobre todo, en el acceso a València en el área metropolitana con las lógicas retenciones en la CV-35 a la altura de San Antonio de Benagéber, en la V-30, V-21 a la altura de Puçol con un estrechamiento de carriles y en la salida a la Pista de Silla. En la V-31 a la altura de Alfafar está el arcén cerrado.

Un accidente en la A-3 también complica el tráfico en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico en dirección a Madrid, a la altura de Cheste. En este alcance hay varios vehículos implicados, mantiene el carril derecho cerrado y hay tres kilómetros de retenciones.

Otro accidente a la altura de Benissanó también dificulta el tráfico en Valencia este lunes. Concretamente en la carretera CV-35, en el kilómetro 23 y mantiene el carril central cerrado.

Metrovalencia

Según informa desde Metrovalencia, la L4, L6 y L8 también circula con retrasos por un arrollamiento en la parada de La Cadena. Ha estado interrumpida la circulación entre Tarongers y Dr. Lluch , Tarongers y Marítim y Neptú y Marítim. Un mujer ha cruzado de manera indebida en la parada y ha sido golpeada por el tren. Se ha trasladado consciente en ambulancia a un hospital.

