Adif mantendrá interrumpida la circulación en parte del Corredor Mediterráneo por la dana Alice hasta este martes

Adif prolongará hasta las 12.00 horas de este martes, 14 de octubre, la interrupción de la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castellón a causa de los importantes daños en la línea ferroviaria causados por la dana Alice.

En un comunicado, Adif ha señalado que está reforzando todos los equipos técnicos y humanos disponibles para realizar un seguimiento permanente del estado de la infraestructura e instalaciones ferroviarias.

En este sentido, ya ha movilizado a un centenar de técnicos y operarios de todos los subsistemas (vía, catenaria y señalización) para reparar los daños cuando la evolución de la situación meteorológica lo permita.

Entre Ulldecona y L'Aldea (Tarragona) y tras las inspecciones realizadas se trabaja "intensamente" en ambas vías, donde se han detectado inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, entre otros daños. Ya se ha movilizado otro tren de tolvas de balasto para continuar las operaciones en la vía 1, donde ya estaban trabajando otro tren con nueve tolvas de balasto, una perfiladora y dos bateadoras, ha precisado Adif.

Por otro lado, y a causa de la caída este domingo de un rayo en un edificio técnico de señalización de Benicarló , se han localizado daños de diversa importancia en las redes de señalización e instalaciones de seguridad que afectan a los sistemas de control de tráfico.

En este punto se están reponiendo los elementos dañados: tarjetas electrónicas, cableados y conexiones. Entre Benicarló y Alcalà de Xivert se van a suspender temporalmente los trabajos vinculados al cambio de ancho en el Corredor Mediterráneo para dotar de más capacidad de tráfico a este tramo.