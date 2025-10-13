Aemet rebaja la alerta a amarilla para la provincia de Valencia desde la medianoche hasta las 8:00 horas del martes

La dana Alice continúa azotando con fuerza la Comunitat Valenciana. Este lunes 13 de octubre la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene, hasta la medianoche, los avisos de nivel rojo por riesgo extremo de lluvias con acumulados de hasta 180 mm en 12 horas en el litoral sur de la provincia, especialmente en la zona de Gandia. El litoral norte de Valencia, litoral norte de Alicante y litoral norte y sur de Castellón se mantienen en alerta naranja y el resto de la Comunitat Valenciana en aviso amarillo por precipitaciones y tormentas.

Esta madrugada el aviso baja a amarillo en el litoral norte y sur de Valencia y norte de Alicante, y se mantendrá naranja para el litoral castellonense, hasta las 8:00 horas de este martes, cuando finalizan los avisos. Únicamente se reactivará la alerta amarilla en Castellón a partir de las 12:00 horas del martes, y se mantendrá activa durante toda la jornada.

Suspensión de clases en Gandia

Ante la previsión en la zona de la Safor, que se mantiene en alerta roja hasta las doce de la noche, el Ayuntamiento de Gandia ha decidido suspender las clases este martes 14 de octubre. El CECOPAL de Gandia ha acordado también mantener el cierre de instalaciones deportivas, parques y jardines, bibliotecas y el cementerio municipal.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de València ha anunciado la vuelta a la normalidad para este martes con la reanudación de las clases en los colegios y la apertura de espacios públicos con la previsión del fin de la alerta de Aemet a las 8:00 de la mañana. A medio día este lunes se había decretado la suspensión de las clases por la tarde en los colegios de Pinedo y El Saler, pedanías en las que la lluvia está teniendo un protagonismo destacado estos días.

Emergencias pide precaución

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha pedido "extremar" las precauciones, recordar las recomendaciones como no cruzar barrancos, intentar limitar la circulación si no es imprescindible y estar muy pendiente de la evolución meteorológica de la dana Alice.

Rodríguez, tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias mantenida esta tarde en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ha informado de que hasta el momento "no ha habido incidentes relevantes" y todos los servicios están desplegados en las zonas en las que están decretadas los niveles de alerta.

La secretaria autonómica ha recordado que "se mantiene decretada la situación 1 en la comarca de la Safor, así como la alerta roja en esa zona" y se ha enviado un Es-Alert a la población prolongando el episodio hasta las doce horas de la noche.

"Por ello pedimos y solicitamos la máxima prudencia, la máxima precaución en las próximas horas hasta que finalice o pueda finalizar el episodio, porque hay que estar muy pendientes de la evolución del mismo", ha señalado. Ha precisado que los servicios meteorológicos de Aemet han informado de que pueden producirse tormentas puntuales y que pueden tener "bastante intensidad".

Rodríguez ha añadido que a partir de las doce de la noche, según vaya evolucionando el episodio, se reevaluarán los niveles de los avisos y mientas tanto se mantendrá la máxima atención.

Ha destacado que "todos los servicios de bomberos, bomberos forestales, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Nacional, etcétera, van a estar con sus dispositivos activados durante todas estas horas para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los vecinos y seguir haciendo un seguimiento o actuación".

Rodríguez ha agradecido asimismo "todo el esfuerzo y el trabajo que todos los profesionales están realizando durante estos días". "Estamos en un episodio que se activó el pasado día 7 de octubre y seguimos todos con la máxima intensidad, trabajando en la protección o en la prevención de las posibles emergencias que puedan derivarse del mismo, con la colaboración ciudadana, con la participación de todos y las medidas preventivas para seguir protegiendo a las personas y a nuestro territorio", ha manifestado.