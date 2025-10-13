La alerta naranja deja más de 115.000 alumnos sin clase en Valencia y Castellón

El temporal no remite en la Comunitat Valenciana y este ha tenido su efecto en la actividad lectiva. La alerta naranja que se mantiene sobre parte del territorio valenciano ha provocado que 115.181 alumnos se hayan quedado sin clase este lunes. Son menos que el más de medio millón que se vio afectado hace dos semanas por la anterior alerta roja, aunque sí que hay muchas de las localidades que cerraron sus centros hace 14 días que repiten este lunes.

Según los datos facilitados por la Conselleria de Educación, son 26 los municipios que han decidido no abrir sus colegios e institutos este lunes a lo que se ha de sumar la suspensión de la actividad presencial de la Universitat de València en todos sus campus o el paso al modelo híbrido de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) o la Universidad Católica de Valencia primando la docencia virtual, pero sin cerrar sus aulas.

La zona más afectada por estas medidas de prevención es, igual que ocurrió hace dos semanas, la provincia de Valencia. Son 24 los municipios que han decretado el cierre de clases, además de pedanías de la ciudad Valencia y otras zonas inundables del término municipal, una suspensión que ha afectado a 106.046 alumnos, la mayoría de todos los afectados este lunes por esta suspensión.

Se de Albal, Albalat, Alcàsser, Alfafar, Aldaia, Alginet, Alaquás, Alzira, Benestússer, Beniparrell, Carcaixent, Catarroja, Cullera, Godella, Massanassa, Paiporta, Picassent, Riola, Sedaví, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent y Xirivella, así como zonas inundables de Valencia, entre las que están las pedanías del sur dañadas por la riada del 29-O o la fachada marítima.

También Castellón

La mayoría de los municipios de la provincia de Valencia que este lunes han decretado el cierre de sus centros educativos, una competencia de carácter local que recae sobre el ayuntamiento de cada localidad, son afectados por la dana del 29 de octubre y ya durante el domingo fueron anunciando la suspensión de las clases para este lunes ante la alerta naranja por fuertes lluvias decretada por Aemet. Son poco más del 10 % de los 266 municipios que componen la provincia de Valencia.

Además de los 24 municipios de la provincia de Valencia se unen dos municipios que han determinado la suspensión de la actividad lectiva en la provincia de Castellón: Oropesa y Vila-real. Con los cierres de colegios de estas dos localidades hay un total de 9.135 alumnos afectados.