Estos son los municipios con alerta roja por lluvias en Valencia

Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles en el litoral sur de Valencia, en alerta roja por fuertes lluvias, para que se eviten desplazamientos y cruzar zonas inundables y para buscar zonas altas o pisos superiores en caso de estar en zona inundable.

Peligro es "extremo"

El peligro es "extremo" para la jornada de hoy en esta zona. Según precisa Aemet, la intensidad de la tormenta durante la mañana es torrencial en toda la comarca de La Safor, desde la Valldigna hasta Oliva.

Ante el aviso de nivel rojo por lluvias comunicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un mensaje de alerta en el que pide máxima precaución ante el aviso activado y cuya finalización está prevista a las 15 horas, hasta una nueva actualización.

En el mensaje Es-Alert de Protección Civil por riesgo de inundación en el litoral sur de Valencia por fuertes lluvias se pide evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, no realizar actividades en cauces y sus proximidades y, en caso de estar en una zona inundable, buscar zonas altas o subir a un piso superior.

Todos los municipios