Bernabé pide a Catalá mantener el nombre de Ernest Lluch en el complejo sanitario de Campanar

La decisión de la Generalitat Valenciana de suprimir el nombre del exministro de Sanidad asesinado por ETA, Ernest Lluch, del complejo sanitario de Campanar, en València, está provocando reacciones en las filas socialistas. El PSPV va a presentar en el Ayuntamiento de València una moción para que el consistorio inste a la Conselleria de Sanidad a mantener el nombre. Se trata de una iniciativa de Pilar Bernabé, como secretaria general del PSPV.

Como adelantó Levante-EMV este pasado domingo, la Conselleria de Sanidad ha retirado el nombre del exministro socialista de Sanidad Ernest Lluch de todo lo relacionado con el nuevo complejo sanitario de Campanar, que ya ha comenzado a funcionar en el espacio que ocupaba el viejo hospital la Fe en este barrio de València. También se ha decidido suprimir su nombre del centro que está en construcción en estos momentos en Elx.

La idea de un nuevo distrito sanitario en Campanar sobre el antiguo hospital se gestó durante el primer mandato del Botànic para dar un uso al suelo de las viejas instalaciones sanitarias. Es un ambicioso proyecto que está integrado por un centro de salud, que se puso en marcha el pasado mes de abril, ya con el nuevo Consell de Carlos Mazón. Además, incluye un punto de Urgencias, inaugurado a principios del verano. El proyecto sumará un centro de especialidades, en fase de ejecución en estos momentos. Y contará con un hospital de agudos.

Desde la conselleria, justifican la eliminación del nombre porque se ha acordado que los nombres de centros de salud o centros hospitalarios estén relacionados con su ubicación, entorno (barrios, zonas, calles) para "facilitar la identificación a los ciudadanos".

La noticia ha provocado reacciones en la izquierda valenciana, críticas con la decisión. En unas semanas, el 21 de noviembre, se cumplen 25 años desde el asesinato de Lluch en Barcelona. Además de su papel como ministro de Sanidad en los años 80 e impulsor de la ley que universalizó la sanidad en España, Lluch tejió estrechos vínculos con la sociedad valenciana, gracias al papel que jugó en los estudios de Económicas de la Universitat de València. Se le considera uno de los impulsores del autogobierno valenciano, detenido como uno de los 'Deu d'Alaquàs', episodio mítico de la Transición valenciana a la democracia y el Estatut d'Autonomia. También se le considera el padre de una generación de economistas que desplegó las políticas públicas durante las primeras legislaturas de la Generalitat, con Vicent Soler al frente. Su libro 'La via valenciana' fue muy influyente en el impulso a la industrialización en las décadas de los 80 y primeros 90.

El expresident Ximo Puig habló de sectarismo, y recordó los homenajes de su Consell a otra figura de la transición valenciana, en este caso del ámbito conservador, Manuel Broseta. Curiosamente, se le puso su nombre a la estación de metro de Facultats, cerca de donde fue asesinado por ETA.

También se han mostrado en contra los socialistas de Elx. En València, desde el PSPV señala que "igual el PP cree que borrando el nombre de Ernest Lluch van a conseguir que los valencianos y valencianas olviden que ese centro es resultado de las políticas en defensa de la sanidad que puso en marcha Ximo Puig en el gobierno del Botànic".