La rehabilitación de la V-31 de Pista de Silla y AP-7 provoca cortes de tráfico por la noche esta semana

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue avanzando en las obras de rehabilitación superficial del firme de la autovía V-31, conocida como Pista de Silla, del km 0 al 13; y el de la AP-7, del km 526,800 al 532, tramo València - Almussafes, ambas en la provincia de València, y que cuentan con un presupuesto conjunto de 7,11 millones de euros. Las actuaciones de esta semana provocarán disitntos cortes de tráfico en horario nocturno.

De este modo, a partir la noche este lunes 13 de octubre, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se procederá a ejecutar la primera fase de los trabajos para la reposición y modernización de las estaciones de aforo de vehículos (dispositivos utilizados para medir el número de vehículos que circulan por las carreteras) existentes en la autovía V-31, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Estas obras en las estaciones de aforo forman parte del conjunto de trabajos complementarios de los de rehabilitación superficial del firme que se realizan en la autovía V-31, valoradas en aproximadamente 4,5 millones de euros (IVA incluido), lo que supone un 65% aproximadamente de la inversión total de la actuación.

Pista de Silla / Fernando Bustamante.

Horario nocturno

Estos trabajos, que se ejecutarán en horario nocturno entre las 22 y las 6.00 horas desde este lunes 13 al viernes 17 de octubre, obligarán a la ejecución de cortes totales de calzadas: en la noche del lunes 13 al martes 14 de octubre en la calzada sentido Alicante de la V-31, corte total de la conexión de dicha calzada con el sentido Alicante/Albacete de la autovía A-7(tramo comprendido entre el km 1 y el 0 de la primera).

Para garantizar la continuidad del itinerario, en la salida 3 de la V-31, se desviará a los vehículos a la vía de servicio que conecta con la carretera CV-4152 (corredor de Alcàsser) de modo que, a través de esta, primero, y de la CV-4153, después, se acceda al sentido Alicante de la A-7 en el enlace de la salida 351 de esta.

La noche del martes 14 al miércoles 15 de octubre se procederá al corte total de la conexión de la autovía A-7 con el sentido Valencia de la V-31(cierre de la Salida 355 de la A-7).

Este segundo corte obligará a desviar el tráfico que pretenda dirigirse a dicha calzada, al sentido Barcelona de la A-7 (by-pass), señalizándose como itinerario alternativo para volver al sentido Valencia de la V-31 el constituido a través de las carreteras CV-4153, CV-4152 (Corredor d'Alcàsser) y CV-4151, al cual se accede a través de la salida 351 de la AP-7 y que conecta con la V-31 en enlace de la salida 3 de esta, a la altura del polígono industrial de Silla.

La noche del miércoles 15 al jueves 16 de octubre también en horario nocturno de 22.00 a 6.00, se realizarán otros trabajos de reposición de estaciones de aforo en otras localizaciones de la V-31 que, aunque no supondrán el cierre total de ninguna calzada, conllevarán el cierre parcial con corte de carriles, pero sin afectar a la continuidad del itinerario.

La noche del jueves 16 al viernes 17 de octubre se procederá al corte total de la conexión de la A-7 con el sentido Valencia de la V-31, y corte total del ramal de conexión del sentido Barcelona de la AP-7 con el sentido Valencia de la V-31 (cierre de la salida 527 de la AP-7).

El cierre de este ramal obliga a que los vehículos que desean acceder al sentido Valencia de la V-31 procedentes de la AP-7 tengan que desviarse por la salida 351 de la A-7 para conectar con este a través de las carreteras CV-4153, CV-4152 (Corredor d'Alcàsser) y CV-4151 con el enlace 3 de la autovía V-31 a la altura del polígono industrial de Silla.