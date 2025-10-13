Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación convoca los premios para alumnos excelentes de Formación Profesional

Los galardones, a los que se puede presentar candidatura hasta el 31 de octubre, reconocen los resultados sobresalientes en los ciclos de grado medio y superior

Alumnos del titulo superior de FP de Quimica Industrial en el laboratorio del Cipfp Blasco Ibañez.

Alumnos del titulo superior de FP de Quimica Industrial en el laboratorio del Cipfp Blasco Ibañez. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Redacción Levante-EMV

València

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha publicado en el DOGV la resolución de 26 de septiembre de 2025 por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional (FP) correspondientes al curso 2024-2025 en la Comunitat Valenciana. Con esta iniciativa, la administración educativa reconoce oficialmente el mérito, esfuerzo y excelencia académica del alumnado que finaliza con resultados sobresalientes los ciclos formativos de grado medio y grado superior en un centro público de la Comunitat Valenciana.

Además de reconocer las trayectorias académicas de excelencia en FP, los premios buscan incentivar la mejora educativa y el esfuerzo del estudiantado; aumentar la visibilidad y el prestigio social de la Formación Profesional, así como potenciar la competitividad del alumnado valenciano en el ámbito académico y profesional, fortaleciendo el vínculo entre la FP y las necesidades del tejido productivo.

Nota media no inferior a 8,5

Para ser admitido a esta convocatoria, el alumnado aspirante debe cumplir una serie de requisitos, entre los que figuran haber completado el ciclo formativo de grado medio o grado superior en el curso 2024-2025 en un centro público de la Comunitat Valenciana y haber obtenido una nota media igual o superior a 8,5 en el expediente académico.

La comisión de valoración ponderará el expediente académico, los méritos adicionales aportados y otros criterios específicos definidos en la convocatoria, entre los que incluyen cursos complementarios; participación en proyectos de innovación y competiciones Skills; idiomas (según nivel MCER); experiencia laboral y voluntariado.

Solicitudes hasta el 31 de octubre

La solicitud debe presentarse en el centro educativo donde se encuentra el expediente académico, desde el día siguiente a la publicación en el DOGV de la resolución por la que se convocan estos premios extraordinarios hasta el 31 de octubre de 2025. Junto con la instancia oficial se adjuntará el certificado académico; el currículum vitae europeo, documentos acreditativos de méritos, así como su autobaremación.

La resolución definitiva de la Dirección General de Formación Profesional con la lista de premiados se hará pública en el DOGV y también a través de los canales oficiales de la Conselleria. Además, se notificará individualmente al alumnado premiado sobre la fecha y el lugar en que se realizará la entregará de los premios. Se otorgará un premio extraordinario de grado medio y un premio de grado superior por cada familia profesional y las personas premiadas recibirán un certificado acreditativo que quedará anotado en su expediente académico. Por otro lado, la obtención del premio de Grado Superior puede permitir optar al premio nacional, previa inscripción por parte de la persona interesada.

