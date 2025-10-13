La Generalitat maneja un plazo de cuatro años para acabar los parques inundables: "Es razonable y ambicioso"

“Razonable” pero, a la vez, “ambicioso” y “optimista”. Así ha considerado el conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, el plazo de cuatro años que la Generalitat maneja para tener acabada la red de parques inundables en el área metropolitana de València, un proyecto nacido tras la dana del pasado 29 de octubre. Este lunes se lo ha presentado a la Cámara de Comercio de Valencia para trasladar a los empresarios cómo pueden contribuir a la financiación del proyecto -con acciones de compensación de emisiones, la financiación parcial de actuaciones, ayuda en la restauración de zonas húmedas, la plantación de vegetación autóctona o la adecuación de espacios verdes-, como ejemplo, ha dicho, de la “colaboración público-privada”.

La intención de la Generalitat, ha apuntado el conseller, es avanzar en cada uno de los 18 sectores en los que se han dividido estos parques inundables, pero "sin perder la filosofía de conjunto”. Sin olvidar, ha defendido, que el objetivo final es “mejorar esa capacidad de laminación y de reducción de la velocidad de agua en caso de riada”. El conseller ha vuelto a insistir en la necesidad de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) acometa las obras que tiene encomendadas. Y es que, ha recordado, el parque estará diseñado para ser “una ayuda fundamental a esas obras de encauzamiento y de canalización".

“No se ha avanzado prácticamente nada”

“Seguimos sin tener un ritmo adecuado después de lo vivido hace prácticamente un año", ha dicho sobre estas obras. En este sentido, ha denunciado que “no se ha avanzado prácticamente nada, tan solo en la canalización de la Saleta y con pasos muy lentos". Cree Martínez Mus que esas obras deberían haber sido declarados de urgencia para avanzar "con toda la celeridad": "La gente necesita tener tranquilidad cuando vive y cuando trabaja en los territorios que sufrieron hace un año esa gran devastación", ha defendido.

El titular de Medio Ambiente ha reconocido que son actuaciones que, “en condiciones normales, ya son largas de desarrollo en el tiempo porque tienen una calificación ambiental más o menos detallada”. “Pero si no se inician y si no se incrementan los ritmos, esto no va a terminar nunca", ha advertido.

La siguiente fase, la redacción de proyectos

En cuanto a los próximos pasos, ha explicado el conseller, "la siguiente fase" es la de redacción de las memorias o proyectos, ahora que la Generalitat ya se ha puesto en contacto con todos los ayuntamientos.

Y a más largo plazo, Martínez Mus ha detallado que se trabaja en un horizonte de unos cuatro años para tener "todo el proyecto completo y todos los parques completados", un objetivo "ambicioso", ha reconocido, aunque en algunos sitios será "más delicado”. Pero el ritmo, ha avanzado, será desigual: "algunos sectores pueden estar bastante antes porque es más sencillo de trabajar territorialmente con los ayuntamientos".

El conseller Vicente Martínez Mus con el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata / GVA

Se abre a la cofinanciación de las empresas

Pero en el encuentro con la Cámara de Comercio el conseller ha trasladado sobre todo un mensaje a las compañías: que las empresas “pueden desempeñar un papel clave en la puesta en marcha del proyecto de parques inundables de la Generalitat como ejemplo de colaboración público-privada”.

Es una implicación, ha detallado, que puede materializarse a través de proyectos de compensación de emisiones y de la financiación parcial de actuaciones como la restauración de zonas húmedas, la plantación de vegetación autóctona o la adecuación de espacios verdes, contribuyendo así a compensar parte de su huella de carbono.

Por parte de Cámara Valencia, su presidente, José Vicente Morata, ha considerado "muy positivo" el proyecto de los parques inundables en el marco de "todas esas diferentes actuaciones que son necesarias" tras la dana del pasado octubre, al tiempo que ha garantizado que desde su institución continuarán "en la misma línea que hasta ahora, y es colaborando con las diferentes administraciones para que esto sea una realidad". "En colaboración con ayuntamientos, con la Generalitat y también con la comisionada --del Gobierno para la reconstrucción--, lo que queremos es justamente, entendiendo la dificultad que tiene que este desastre no se soluciona en un año, dar tranquilidad a los ciudadanos" y que estos sepan "que realmente se están haciendo cosas" y actuando "lo más rápido posible", ha expuesto.

Huerta y zonas verdes

Martínez Mus ha explicado que la hoja de ruta trazada tras reunirse con los municipios afectados “contempla garantizar la conservación de la huerta, así como crear grandes zonas verdes y áreas de laminación que mitiguen los efectos de futuras riadas”. Por eso, ha considerado que uno de los usos principales de esas zonas verdes "tiene que ser el agrario", por lo que hay que "incentivar a que esas tierras se cultiven; las que están cultivadas, se mantengan; y las que no, se incorporen de nuevo a un cultivo".