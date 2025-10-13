La jueza de la dana rechaza incorporar a la causa las entrevistas de Carlos Mazón pero sí pide todas las imágenes del 29-O a Emergencias

La magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado cuatro nuevos autos en la causa de la dana, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En el primero, la magistrada rechaza incorporar al procedimiento las tres entrevistas concedidas por el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón a otros tantos medios de comunicación, como pretendía la acusación popular que ejerce Intersindical, al entender que "no pueden sustituir una declaración judicial".

Aunque sí acuerda requerir a la Conselleria de Emergencias para que remita copia de los documentos que acrediten las actuaciones preventivas y de preparación informadas en el Consell ante la alerta roja decretada por la Aemet el 29 O. También requiere a RTVE para que remita al juzgado copia del vídeo, con imagen y sonido, que la cadena pública emitió el 9 de octubre de 2025, en el que el presidente de la Generalitat “informa a varias personas de que se ha decretado una alerta hidrológica, en presencia de dos de sus conselleras”.

El segundo auto desestima el recurso de reforma de una acusación particular que pedía que declarasen los guardias civiles que elaboraron un informe, así como los jefes de Sección y del Área de Explotación de la CHJ. El tercer auto acuerda, a solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, requerir a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias para que remita los brutos de dos vídeos. También requiere a la Conselleria de Emergencias para que identifique a los dos técnicos que aparecen en los vídeos que conserva dicho departamento y que aparecen dando explicaciones a los dos investigados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso. Igualmente, acuerda la citación como testigo del jefe de explotación de la Plataforma operativa 112 CV. La magistrada descarta citar a declarar al operador de cámara y al legal representante de la productora Envidea, contratada por el Sgise. "Los vídeos son lo suficientemente explícitos y tienen suficiente relevancia probatoria para necesitar como apoyatura ni el operador de cámara ni tampoco la del legal representante".

En el cuarto auto notificado hoy desestima el recurso de reforma interpuesto por la defensa del ex secretario autonómico investigado en la causa, Emilio Argüeso por el que se solicitaba, por un lado, la admisión de un informe elaborado por la Guardia Civil y la citación de sus autores para ratificarlo en sede judicial y, por otro lado, que se dejase sin efecto la incoación de pieza separada contra el letrado del propio Argüeso, el abogado del pseudosindicato manos Limìas en otras cosas, José María Bueno Manzanares.