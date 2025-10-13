La jueza de la dana: "Afirmar que no se habló del barranco del Poyo en el Cecopi, es contrario a la instrucción judicial practicada"

La jueza de la dana desmonta dos mantras del Consell repetidos desde hace casi un año en uno de los autos notificados hoy a las partes: Que no se habló del barranco del Poyo en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia9 y que el Es Alert de las 20.11 horas se envió sólo por la presa de Forata en el río Magro (sin conexión con el barranco del Poyo y l'Horta Sud).

La titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra asegura en un auto de respuesta a las alegaciones del abogado de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, que "afirmar que en ningún momento se habló del barranco del Poyo en el Cecopi, es contrario a la instrucción judicial practicada". La magistrada recuerda toda la información recopilada durante los últimos meses que le lleva a realizar esta afirmación. "Antes de las 19 horas, la alcaldesa de Paiporta llamó a Pilar Bernabé diciéndole que se estaban ahogando, y dicha situación fue inmediatamente comunicada por la delegada del Gobierno a Salomé Pradas, volviéndose al poco tiempo a conectar quienes estaban presencialmente en la sala del Cecopi". De hecho recuerda que "se aprecia en el vídeo emitido por RTVE cómo Salomé Pradas habla con Pilar Bernabé y pregunta si alguien tiene el teléfono de Miguel Polo, para que otra persona lo llame, ya que a la consellera “no le apetece llamarlo”. Y ello, a pesar de la dramática situación que se estaba viviendo en numerosos municipios, incluidos los de Horta Sud, teniendo en cuenta su llamada con la testigo Pilar Bernabé".

La jueza recuerda que antes de esta comunicación, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "mandó el aviso de la superación del umbral de lluvia acumulada en Chiva de 4 horas (a las 17:33 horas, a las 18:28 horas, a las18:34 horas)". E, "inmediatamente, volvió a saltar el aviso de lluvia en Riba-roja, luego el aviso de 4 horas en Riba-roja, (se superó dos veces el umbral). A las 16:36 h, se había enviado un correo de alarma en Chiva, de intensidad de lluvia calculada, lluvia acumulada durante la última hora". Además de señalar que en los primeros momentos del operativo director de la emergencia, "se habló en el Cecopi de enviar mensajes a otras zonas, como la Hoya de Buñol, donde está la cabecera del barranco del Poyo".

A lo que se une el testimonio del técnico forestal quien señaló en su declaración del 3 de octubre que "salió de la sala, y habló con la central del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia; desde la Central le hablaron del barranco del Poyo, de trabajadores en Riba-roja que no podían salir de la nave en la que habían estado trabajando, así como de otros incidentes en la citada rambla. En el Cecopi se encontraba presente José Miguel Basset (inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos), así como Raúl Quílez", director general de Innovación en Emergencias.

Respecto a la motivación del Es Alert de las 20.11 horas, la magistrada señala que "la causa y origen del envío del mensaje, ha de señalarse, y ello ha sido confirmado plenamente durante la instrucción, nunca se emitió por riesgo de rotura de la presa de Forata. Afirmar que se envió como consecuencia de una eventual rotura de la presa de Forata, llegándose a fijar incluso una hora concreta en la que la presa colapsaría, no solo es un bulo, sino que sería igualmente absurda su remisión con el contenido ya conocido. El carácter tardío y erróneo del mensaje, de la simple alerta a la población que se podía haber transmitido por otros medios, es algo obvio: por la causa de los fallecimientos, y por el momento en que se produjo en la inmensa mayoría de los casos".

Unas afirmaciones que la jueza deduce a partir de las declaraciones trabajadores de emergencias que han declarado en la causa. "Un testigo declaró que, entre las 18.10 y las 18.15 horas, Jorge Suárez les dijo que tuvieran abierto el Es Alert por Forata. Posteriormente, como declaró otro testigos, desde el Cecopi se descartó el borrador referido a Forata (el del mensaje 706), porque el mensaje de Forata ya no se iba a enviar". Y en ese momento, relata la magistrada, "se les dio la orden de pasar a la situación 2 de emergencia para toda la provincia de Valencia, y que se preparara el mensaje del Es-alert para remitirlo a toda la provincia de Valencia. Dicho testigo siguió afirmando que se canceló el contenido del mensaje referido a Forata, (el 706), que Salomé Pradas y Jorge Suarez dijeron que se descartara el borrador de Forata y que se enviara el mensaje a toda la provincia, de forma que el primer borrador, muy específico para Forata, no se llegó a emitir".