Luis, el Guardia Civil que se lanzó al barranco del Poyo y se echó una vida a la espalda

El cabo Luis Valcarce no lo pensó, pero saltaba hacia una posible muerte. Eran las 5 de la mañana del 29 de octubre, y el grupo GRS-3 de la Guardia Civil de València recibió el aviso de que había un coche atrapado bajo un puente en el barranco del Poyo, a la altura de Paiporta. Parecía que una persona seguía con vida dentro.

El agua bajaba como una fuerza destructora. Arrastraba árboles, cañas, vehículos y ya entonces había arrebatado cientos de vidas. Pero Luis se lanzó sin pensar, o mejor dicho, pensando sólo en aquella persona que aún seguía con vida. Su unidad lo ató con cuerdas junto a un compañero y saltó.

Aquella actuación le valió ayer la medalla al Mérito en la Guardia Civil con distintivo rojo, una de las más codiciadas en el cuerpo. Le fue entregada en la celebración de la festividad del Pilar, uno de los días más especiales en el cuerpo, y este especialmente emotivo ya que fue en Utiel, la localidad donde comenzó la tragedia de la dana.

Luis Valcarce, en el momento de recibir la medalla. / Levante-EMV

Llegaron nadando como buenamente pudieron. "Dentro del coche había un hombre corpulento. Sufría una hipotermia severa porque llevaría allí toda la noche y no tenía fuerzas. Le tuve que esposar por delante, y con sus brazos alrededor de mi cuello me lo eché a la espalda", recuerda Luis.

"Pensé en mi hija"

El regreso con aquella persona a la espalda fue crítico para Luis y su compañero. Allí, comenzó a pensar. "Reconozco que pensé en mi hija y en cuánto la quiero porque pensaba que no salíamos. El agua traía árboles, cañas y mil cosas más. Como alguna se enganchara en la cuerda se nos llevaba a los tres", explica.

Entonces vio como sus compañeros también bajaban al barranco para tirar con todas sus fuerzas de aquella cuerda. "Llegué y no me lo creía", reconoce Valcarce. Sus otros compañeros que tiraron de la cuerda -y que también se jugaron la vida- recibieron el mismo distintivo rojo hace unos meses.

Valentía y agradecimiento

Luis es tan valiente como agradecido. Pese a ser protagonista del día más importante para el cuerpo, habla más de sus compañeros y de los ciudadanos que de él mismo. Pero sobre todo quiere resaltar una pérdida, la de su compañero Rubén, que trabajó con él durante 25 años y falleció de cáncer. "Él fue quien no sacó del barranco", recuerda en el único momento de la entrevista donde le tiembla ligeramente la voz.

Destaca al resto de sus compañeros ya que "muchos agentes hicieron rescates similares aquel día" y sobre todo a Adolfo Torres Lafuente, guardia civil fallecido en Paiporta; y a Nieves Navas, pareja de otro agente que también perdió la vida.

Día emotivo

"Aquí comenzó todo hace casi un año. Aquí comenzó el desastre de la dana de octubre. Y de este cuartel salieron vuestros guardias civiles, porque son los que estaban en el pueblo y con vosotros rescataron a un montón de gente". Así comenzaba el sentido discurso del General de la Guardia Civil, Arturo Prieto, a los pies del cuartel de Utiel, un lugar emblemático para celebrar el día más querido por el cuerpo, y en este caso también, el más emotivo.

El 12 de octubre es para honrar a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, para recordar a los compañeros caídos y para condecorar a quienes destacaron por sus servicios el último año o por una vida dedicada al cuerpo.

Esta cita era especial por ser la primera tras dana, la riada que se llevó 229 vidas y dejó daños personales incalculables. En la celebración estuvo presente la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, además de las autoridades del cuerpo y del ayuntamiento de Utiel.

Pero sobre todo estuvieron presentes los ciudadanos, que también rescataron, mano a mano con los Guardias Civiles, a muchas personas en Utiel (donde fallecieron 6). La población, que aún sigue recuperándose de la barrancada, recibió a los agentes con la emoción a flor de piel.

María Isabel y sus nietos Guillermo y María son algunos que ayer tenían que agradecer la vida a los guardias civiles que se lanzaron a rescatar aquel día. Ellos se encargaron de colorar una corona florar en homenaje a los caídos.

Arriesgar la vida para salvar otra

El general Prieto destacó la "implicacion y cariño" de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, quién derramo algunas lágrimas al escuchar estas palabras. Igualmente destacó la labor de los agentes de Utiel "a pesar de estar en un cuartel que solo puede calificarse como ruinoso" en un mensaje claro hacia el ministerio del Interior.

En el acto se impusieron, además de la medalla con distintivo rojo, 12 cruces de plata, 21 medallas al mérito con distintivo blanco (6 de ellas a personas ajenas a la Guardia Civil) y una medalla a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Prieto, de hecho, hizo un curioso paralelismo al recordar que los primeros guardias civiles fallecidos en acto de servicio lo fueron hace 175 años "cuando rescataron a 6 personas que estaban siendo arrastradas en su carruaje por una riada". Hoy, los guardias civiles, como Luis Valcarce y tantos otros, siguen arriesgando su vida para salvar a las personas en riadas como esta.