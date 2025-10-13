Mazón carga otra vez contra la Aemet ante las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana: "No han avisado por previsión, sino por observación"

La Aemet vuelve a ser objeto de críticas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Y no es la primera vez que ocurre en estos días de lluvias torrenciales en la Comunidad. Este lunes el jefe del Consell ha visitado Alicante para exhibir un “frente común” con las comunidades de Andalucía y de Murcia y mostrar unidad contra las reglas del trasvase Tajo-Segura, firmado en 2023 y contra las que los tres ejecutivos, al lado del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, han cargado con contundencia.

Sin embargo, en su intervención, Mazón no ha comenzado hablando sobre esta cuestión, sino que ha señalado a la Agencia Estatal de Meteorología. Según ha afirmado, la Aemet les ha avisado “hace apenas unos minutos” del “nivel rojo en el sur de la provincia de Valencia, concretamente en las áreas de la Ribera y de la Safor”.

Esta información era, aseguraba el jefe del Consell, “no de anticipación por parte de la Aemet: no es para avisar de un nivel rojo dentro de unas horas, sino que es de ahora para ahora”. Y ha añadido concluyendo que “no es un aviso de previsión, sino por observación”.

Seguidamente, el presidente autonómico ha señalado que el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, había convocado una “reunión técnica de coordinación” en el centro de coordinación de emergencias de l’Eliana (Valencia), a las 13:30, y que “a continuación” daría parte en una reunión telemática del pleno del Consell a partir de las 14:30, a la cual el presidente se conectaría telemáticamente desde la sede del Consell en Alicante, en la Casa de las Brujas de la avenida del Doctor Gadea, tal como consta en su agenda pública.

Es el segundo dardo que la Aemet recibe del presidente autonómico esta semana. El sábado, cuando el temporal de lluvias había generado alerta en la comarca de la Vega Baja, Mazón visitó el municipio de Pilar de la Horadada, donde se llegaron a registrar 153 litros por metro cuadrado.

El presidente de la Generalitat señaló entonces que, “sorprendentemente, el momento más duro de lluvia fue cuando la propia Aemet había eliminado la alerta roja”. El instituto meteorológico había rebajado a las 18:00 del viernes el nivel a alarma naranja y a las 18:52 Emergencias de la Generalitat hizo lo propio al desescalar la alerta. Cuatro horas después la tromba de agua descargaba con fuerza sobre el municipio y a las 2:45 de la madrugada la Generalitat activó el nivel 1 de emergencia por inundación.

Desde la Aemet, sin embargo, defienden que las lluvias registradas en Pilar de la Horadada por la noche, cuando ya se había rebajado el nivel de alerta, estuvieron dentro de los umbrales de la alerta naranja, y subrayan que pese a la reducción, la alerta naranja sigue suponiendo “riesgo importante”.

Estas declaraciones se suman al relato que el presidente de la Generalitat ha mantenido contra la Aemet desde el pasado 29 de octubre, cuando se produjo la dana en la provincia de Valencia que acabó con la vida de 229 personas y por cuya gestión Mazón ha sido duramente criticado y desfavorecido en las encuestas.

Sin respuesta sobre las encuestas

Tras la intervención, en presidente ha sido preguntado sobre las encuestas publicadas por Prensa Ibérica en las que el 82 % de los encuestados piden su dimisión y más del 90 % considera que no debe repetir como candidato a la presidencia de la Generalitat en 2027. Sobre estos estudios y a la pregunta de si cree que debe repetir como candidato, Mazón ha respondido que no hace "valoraciones de encuestas de medios de comunicación".

Anteriormente, el jefe del Consell ha visitado la sede de la empresa de aluminio Aludium, también en Alicante, desde donde ha defendido la "estrategia de reindustrialización" del gobierno autonómico.