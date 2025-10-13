Noche de angustia en Aldaia por otro desborde de la Saleta: "Necesitamos las obras ya"

Angustia, nerviosismo y temor. Así ha pasado la madrugada el vecindario de Aldaia después de que el barranco de la Saleta volviera a desbordarse por una tromba de agua. "Al principio la incertidumbre fue muy grande", explica Vicent Carcelen, de la asociación de afectados por la dana en Aldaia, que fue quien alertó a la ciudadanía con un video que grabó al pie del barranco.

Las lluvias torrenciales que cayeron en Valencia fueron las responsables de la crecida. En Aldaia se llegaron a acumular hasta 80 litros y en València capital 100. "El agua no venía de arriba, como pasó el año pasado, sino que fueron las precipitaciones, así que pronto comenzó a bajar", explica Carcelen.

La realidad es que crecidas del barranco como las de ayer son relativamente habituales en Aldaia, pero la dana causó un trauma colectivo muy profundo. "La gente vive con miedo cada vez que se nubla el cielo, aunque estemos acostumbrados a las barrancadas", cuenta el portavoz de la asociación de afectados.

Túnel de Aldaia tras desbordarse anoche el barranco de la Saleta. / JM López

Las lecciones aprendidas

Pese a lo sucedido, las sensaciones entre los vecinos son de un poco más de tranquilidad, ya que ven que los protocolos de alerta y autoridades están funcionando y se han aprendido muchas lecciones desde la dana. "A las 4 de la mañana de la noche anterior ya se habían puesto las compuertas antirriadas y el resto de medidas de prevención. Antes de las lluvias torrenciales varios coches de policía avisaron a las plantas bajas cercanas al barranco de que se subieran a los primeros pisos, como debe ser", añade Carcelen.

Aunque el miembro de la asociación de afectados asegura que "la gente sigue con una psicosis total", la actuación de las autoridades en las últimas alertas meteorológicas da algo de tranquilidad a los vecinos. "Aunque sea otro desborde normal del barranco da miedo", añade Carcelen.

Las compuertas antirriadas, por otro lado, están demostrando ser una medida verdaderamente efectiva contra crecidas ya que, tanto en la del pasado 29 de septiembre como en la del 11 de octubre, hicieron su labor de retener el agua. En la crecida de anoche, de hecho, la segunda compuerta fue capaz de contener la tromba pese a que pasó la primera.

"Noche complicada"

Ni siquiera las autoridades han recuperado los nervios anteriores al 29-0, y el alcalde de la localidad, Guillermo Luján, reconoce que pasaron "una noche complicada". "Había llovido durante todo el día, pero lo peor fue a la noche cuando una tormenta fuerte durante 40 minutos provocó que se llenara la canalización del barranco e inundara el túnel de la estación", explica.

Reconoce que es algo que lleva pasando en los últimos 40 años, pero la preocupación no cesó cuando dejó de llover, ya que temían que la tromba hubiera descargado también aguas arriba del barranco, como ocurrió el día de la dana. "Se pidió a los vecinos de la zona que movieran los coches, y a la gente mayor que vivía en plantas bajas que se subieran al primer piso", cuenta Luján.

Al final el agua del barranco se fue laminando y las autoridades se trasladaron para comprobar que no iba a venir una segunda inundación por parte del barranco, disipando, al menos en parte, la angustia de aquella noche que fue un cruel recordatorio a las puertas de otro 29 de octubre.

Obras estructurales

Según explica Carcelen, que agradece al alcalde y las autoridades su actuación, las obras estructurales que se proyectan evitaran la gran mayoría de crecidas de este tipo. "El puente se va a rebajar y se seguirá inundando, pero el agua no llegará a las fincas", explica.

En esta línea, la petición del alcalde es "que las máquinas empiecen a trabajar. Necesitamos las obras lo antes posible". Ahora mismo el proyecto está en las últimas fases para su aprobación y el ayuntamiento pide "que no se ponga ninguna piedra en el camino", ya que se trata de unas obras que llevan 40 años reivindicando.

"Son obras claves para evitar situaciones como la de anoche, que fue muy preocupante, y sobre todo para que no se vuelva a repetir la riada en Aldaia donde murieron 6 personas", explica Luján. Por último, ha defendido que la vía verde que encauce el barranco se apoyada por la alcaldesa de València y que Catalá "escuche a la ciencia" y le de el visto bueno a las obras.