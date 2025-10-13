Un ejemplo de resiliencia que vuelve a ser campeón del mundo con 50 años

Cintillo Premios Levante 2025 / ED

Ricardo Ten recibirá el Premio Levante‑EMV al Deporte, un reconocimiento que destaca no solo sus éxitos deportivos, sino también su trayectoria ejemplar de superación y compromiso personal, culminada el pasado mes de agosto con otro título mundial tras haber sufrido dos roturas de clavícula los meses anteriores. El cuarto que logra en la disciplina C1 de ciclismo y el decimoséptimo entre pista y carretera. Para repasar quién es Ten y por qué este galardón le hace justicia, hay que mirar sus orígenes, sus logros y su visión del deporte adaptado.

Ricardo Ten Argilés nació en València el 11 de agosto de 1975. A los ocho años sufrió un grave accidente eléctrico que le produjo quemaduras extensas y la amputación de ambos brazos y de la pierna izquierda. Lejos de rendirse, encontró en el deporte una vía para sanar, crecer y demostrar que la adversidad no define la vida de nadie. Desde niño practicó muchas disciplinas: mountain bike, tenis de mesa, baloncesto, fútbol, esquí… Pero fue la natación la que marcó el inicio de su carrera competitiva.

En natación adaptada, Ten compitió en cinco Juegos Paralímpicos (Atlanta 1996, Sídney 2000, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016), logrando un palmarés impresionante: tres medallas de oro, una de plata y tres de bronce. Tras los Juegos de Río decidió dejar la natación y se pasó al ciclismo adaptado, buscando nuevos retos y oportunidades para seguir compitiendo al máximo nivel.

Como ciclista, compite en la clase C1, tanto en pruebas de pista como de ruta. Ha acumulado medallas en Campeonatos del Mundo, incluso tras superar lesiones como roturas de clavícula. En agosto pasado, el valenciano volvió a agrandar su leyenda al conquistar el oro en la crono individual MC1 en el Mundial paralímpico de Ronse, Bélgica, revalidando así el maillot arcoíris de campeón del mundo. La victoria sorprendió a muchos, ya que llegó tras dos operaciones de clavícula, lo que demuestra su capacidad de resiliencia y determinación incluso a los 50 años.

Más allá de las marcas, Ten sostiene que el deporte cambió su vida. Le facilitó la integración social, le dio herramientas de resiliencia y le permitió compartir su discapacidad con normalidad. También ha destacado que la visibilidad del deporte adaptado inspira a quienes atraviesan situaciones difíciles y ayuda a normalizar la diversidad funcional.

El reconocimiento como Hijo Predilecto de València en 2024, junto con medallas al mérito deportivo de la Generalitat y otras distinciones oficiales, avalan no solo su palmarés, sino también su papel como referente de superación en la Comunitat Valenciana.

Cuando se le pregunta por el futuro, Ten no cierra puertas. A sus casi cincuenta años, ha expresado que no descarta participar en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, siempre que su cuerpo y motivación se lo permitan.

Con el Premio Levante‑EMV al Deporte se celebra la historia completa: la de un niño al que la adversidad le cambió la vida, y la de un atleta que convirtió ese cambio en fuerza, brillo y ejemplo para muchos. Con su reciente triunfo en Bélgica, Ricardo Ten demuestra que la edad no es un límite y que la superación, la resiliencia y la pasión por el deporte son eternas. Más que un medallista, es un símbolo de voluntad, dignidad y excelencia deportiva.