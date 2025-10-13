Consum: 50 años de un referente valenciano de la distribución

Cintillo Premios Levante 2025 / ED

La firma del sector de la distribución Consum ha sido distinguida este año con el Premio Levante-EMV 2025 en el ámbito cooperativo en reconocimiento a la trayectoria de esta empresa valenciana que en este 2025 ha celebrado su primer medio siglo de vida. El director general de la compañía, Antonio Rodríguez Lázaro, asegura que «para Consum, recibir este galardón es un honor y una alegría. Somos una empresa con corazón y valores, donde lo importante son las personas, los logros cooperativos y compartir lo que generamos. Este 2025 celebramos 50 años creciendo junto a nuestros vecinos, proveedores y amigos. Medio siglo demostrando que cooperar es crecer juntos. Gracias por creer en un modelo donde todos sumamos, que nos impulsa a seguir apostando por las personas y por una sociedad mejor».

Consum echó a andar en el contexto del último año de vida del dictador Francisco Franco y bajo la influencia del vasco Grupo Mondragón, creado casi dos décadas antes por el cura José María Arizmendiarrieta, que desarrolló la idea de «poner al hombre en el centro de la lógica empresarial». Quería que las personas fueran responsables de su propio trabajo y propietarias de los medios de producción.

Alaquàs

Consum arrancó como una cooperativa de consumo con la apertura de su primer establecimiento ubicado en Alaquàs. Desde esta localidad un pequeño grupo promotor y un colectivo de 600 socios consumidores iniciaban una aventura empresarial que medio siglo después es un modelo de éxito en el ámbito de la distribución comercial en España.

Consum no tiene accionistas como sí aglutinan grandes imperios familiares, bancos o fondos de inversión. Pertenece a sus 24.000 socios-trabajadores y cinco millones de socios clientes (este último dato la sitúa ya como la cooperativa española con mayor número de afiliados). «En esta vida hay dos maneras de ver las empresas: el beneficio o las personas». Así se expresa el actual presidente de Consum, Francesc Llobell, al valorar la trayectoria de la cooperativa.

Un supermercado Consum / Levante-EMV

En su opinión, «una cooperativa que no sepa acompañar la gestión empresarial con los valores tiene poco futuro. Ser una firma de la economía social -añade- implica crear y mantener unos valores cooperativos que deben estar presentes en todo momento, en las buenas y en las malas». Y subraya que «de poco sirve que una cooperativa tenga muchos valores si incurre en pérdidas».

Pionera

En 2023, fue pionera en España en el ámbito de la distribución comercia al implantar la semana laboral de cinco días para la plantilla de todos sus súper. Se convirtió así en la primera empresa de retail en aplicar esta medida de conciliación en todas sus tiendas.

Actualmente, Consum ya supera los 1.000 supermercados entre propios y franquiciados Charter, distribuidos por Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. Y emplea a unos 22.000 trabajadores.

Expansión

De cara al futuro, en un negocio dominado por la concentración, la transformación digital y el lento, aunque imparable, aumento del canal de venta por internet, la cooperativa afianza su expansión hacia el sur y sudeste de España, con la compra de dos parcelas en los centros logísticos de Noblejas (Toledo) y Antequera (Málaga). Además, prepara su desembarco en Madrid.

Consum cerró el ejercicio 2024 con unos beneficios de 108,7 millones de euros, un 7,5% más que el año anterior y una facturación de 4.707,3 millones, un 7,3% más. En total, los socios trabajadores se repartieron algo más de 65,5 millones, lo que supone un reporte medio de 3.404,54 euros por persona durante el pasado ejercicio. Segunda en la Comunitat Valenciana y sexta en España, la cadena de distribución se adentra en su próximo medio siglo.