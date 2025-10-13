Una protesta en València y una marcha por la zona cero homenajearán a las víctimas de la dana el 29

La manifestación de cada día 29 contra la gestión del Consell en la dana no será, este octubre, el día 29, sino el 25, por la coincidencia del funeral de Estado por las víctimas de la dana con el primer aniversario de la tragedia. Pero los convocantes de estas protestas, Acord Social Valencià, que aglutina a varias organizaciones y colectivos sociales, no han querido dejar pasar el día en que se cumple un año sin la celebración de actos reivindicativos. En concreto, el 29 de octubre homenajearán a las víctimas y volverán a pedir “verdad, justicia y reparación” en un acto de protesta en la plaza de la Virgen de València y con una marcha por la zona cero.

Desde Acord Social Valencià han hecho público el calendario de actos con motivo del primer aniversario de la dana. Incluye actos culturales, protestas por los impagos a los centros de día del Parque Alcosa por parte de la Generalitat y reuniones. En ese calendario, además, está marcada la marcha habitual de todos los meses desde la riada, que este mes será el 25 de octubre.

Anuncio de los actos para el 25 y el 29 de octubre / Acord Social Valencià

Una manifestación, una marcha y una protesta

Esta tendrá lugar el sábado 25 de octubre a las 18 horas aunque el itinerario está por determinar. Será, de este modo, cuatro días antes del 29 de octubre, día de la riada, cuando está previsto que se celebre el funeral de Estado en la Ciutat de les Arts y les Ciències. Las 200 entidades convocantes esperan que sea multitudinaria. La más masiva fue la primera de estas convocatorias, en la que participaron 130.000 personas.

Pero este 29 de octubre, Acord Social Valencià también ha previsto actos de homenaje y protesta. En concreto, a las 13 horas tendrá lugar una protesta en la plaza de la Virgen de València y, por la tarde, a las 18 horas, partirá una marcha por los municipios de l’Horta Sud afectados por la dana del octubre pasado.

Manifestación contra la gestión del Consell en la dana en el Pont de la Solidaritat / Eduardo Ripoll / LEV

Más agenda

En cuanto al resto de días, el 15 de octubre la organización se suma a la huelga general por Palestina mientras que el 16 de octubre se plantará un olivo en la zona norte de Alicante y se presentará el Acord en la Universidad de Alicante. El sábado 18 de octubre habrá una “acción sorpresa” en la ciudad de València, mientras que el 20 habrá una mesa redonda de divulgación jurídica que, con el lema “‘Verdad, justicia y reparación” y el 21 una reunión de SOS Parke sobre el impago de seis meses de la Generalitat a los centros de día de la zona. En sus redes sociales se puede consultar la agenda completa de actos reivindicativos y de memoria.