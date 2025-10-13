Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Rosa Pérez se cita con Karl Marx en Londres

Pérez Garijo junto a la tumba de Marx

Pérez Garijo junto a la tumba de Marx

Redacción Levante-EMV

València

Entre el placer turístico y la obligación política, la líder de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, se citó este fin de semana con Karl Marx en Londres. La exconsellera de Transparencia aprovechó su viaje a la capital británica para visitar la tumba del autor, junto a Friedrich Engels, del 'Manifiesto del Partido Comunista', un encuentro casi obligatorio para quien encabeza una formación que integra al Partit Comunista del País Valencià.

Pérez Garijo dejó constancia de esta visita en una publicación en su Instagram donde subió una fotografía junto al busto de bronce que preside la tumba en el cementerio de Highgate, al norte de Londres, con el puño en alto. El derecho, claro. Sobre el pedestal de mármol se leen las palabras que cierran la obra que firmó con Engels: "Proletarios de todos los países, uníos".

Rosa Pérez Garijo posa junto a la tumba de Marx

Rosa Pérez Garijo posa junto a la tumba de Marx

