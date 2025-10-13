La sanidad privada en Valencia crece un 29,4 % y ya es la quinta autonomía más mercantilizada de España

La sanidad valenciana está ahora un 29,4 % más privatizada que en el año 2014. Así lo determina el informe "La privatización sanitaria de las comunidades autónomas 2025" elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FASDP) y que refleja la aceleración del crecimiento del sector privado en toda España, aunque es más acuciante en algunas autonomías, como la valenciana; el informe determina que su velocidad de privatización es "intermedia". Es, de hecho, la cuarta en ritmo de mercantilización y la quinta con mayor penetración de la sanidad privada; un dato que constata el 'boom' que está viviendo la sanidad privada, donde una de cada cinco camas hospitalaria ya pertenecen al sector privado, como publicó Levante-EMV en junio.

Solo hay cuatro autonomías con mayor privatización que la Comunitat Valenciana. Madrid lidera el informe, seguida por Canarias, Baleares y Cataluña; aunque la mayor velocidad la registran Andalucía (32,4 %), Extremadura (32,3 %) y Canarias (29,4 %), que lo hace al mismo ritmo que la autonomía valenciana. En ella, "el proceso es creciente y desigual" y es resultado de "las distintas políticas privatizadoras de los gobiernos autonómicos". En el caso de la valenciana, las conclusiones de la FASDP califican de "llamativo" el impacto de "este tipo de políticas" en su sanidad.

Dos hospitales privados, Imed Colón y Vithas Turia, han abierto en València en el último año; y pronto abrirá el de Ascires. / Francisco Calabuig

¿Cuáles son los ámbitos más privatizados?

El resultado obtenido se extrae del análisis de 10 indicadores, como el porcentaje de camas hospitalarias respecto al total, la cantidad de mutualistas, el gasto sanitario de bolsillo per cápita o la existencia de concesiones administrativas de gestión entregadas a empresas privadas, entre otros baremos. En total, la sanidad valenciana obtiene 26 puntos, dos por debajo de los 28 conseguidos por Madrid; la autonomía con mayor privatización.

La Comunitat Valenciana obtiene los peores registros en el gasto por persona en la sanidad privada que ascendió a 559 euros por habitante en el año 2024; en la cantidad de alta tecnología presente en empresas privadas, que acumulan el 30,41 % del total de la sanidad valenciana en su conjunto; en la asistencia a las consultas especializadas, las que han recurrido 43,1 por cada 1.000 valencianos; así como en el porcentaje de personas que han acudido al médico general a la privada, el 31,6 % de las personas.

El propio informe reconoce su "principal limitación": la "ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias, que dificulta enormemente el encontrar datos homogéneos"; un factor que consideran "un fraude a la ciudadanía" en cuanto a la privatización sanitaria. Este es, en su opinión, "uno de los problemas de salud pública más importante de España" y cuyo ascenso supone "un incremento de la mortalidad general", así como "un aumento de las desigualdades en salud".

Un "nuevo modelo sanitario"

El auge de la sanidad privada está configurando un nuevo modelo sanitario de "colaboración público-privada". No solo lo cita el informe de la FASDP, sino que ya lo adelantó en junio el vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), Pedro Ibor. Según el médico, este se basa en que la sanidad pública se encarga de los casos graves y los pacientes crónicos, mientras que la privada asume gran parte de los casos y asistencias menos urgentes. Pero no se articula en una decisión deliberada, sino que se fundamenta en un "rebosamiento" del sector público, incapaz de atender a la ciudadanía en tiempo y forma.

La sanidad pública acumula varias problemáticas: listas quirúrgicas con más de 68.000 pacientes en espera, según la última cifra del pasado junio; demoras para consultas aún más largas, incluso de años; y dificultades para encontrar citas urgentes con el médico de Atención Primaria. En el terreno del personal, hay un déficit estructural de médicos, con casi 600 vacantes según el último dato de Sanidad; está pendiente el reto de implantar la jornada de 35 horas, con la necesidad de aumentar en casi 2.500 profesionales la plantilla con un coste estimado de 130 millones de euros; por no hablar de la fuga creciente de médicos a la privada.