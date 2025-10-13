Renfe alarga todo el día la suspensión de trenes hacia Barcelona por los daños en las vías
Tras el reconocimiento de la infraestructura y los graves daños causados por el temporal asociado, solo circularán trenes entre Castellón y Alicante este lunes
J. Roch
Los efectos de la dana Alice de las últimas horas ha vuelto a provocar la suspensión de la circulación de trenes hacia Barcelona a lo largo de este lunes, según ha confirmado el canal oficial de información de tráfico de Renfe, por los daños en las infraestructuras: "No se ha podido garantizar su restablecimiento en condiciones óptimas de seguridad", destacan. La circulación está permitida entre Castellón y Alicante.
Renfe informó que prevé reanudar la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea, en Tarragona, este lunes a las 11.00 horas, pero como las condiciones de seguridad no son óptimas, no se ha restablecido.
La circulación con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo quedó ayer interrumpida por la acumulación de agua en las vías y, según Renfe, se vieron afectados por este incidente 17 trenes y más de 3.000 viajeros.
