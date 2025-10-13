Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renfe alarga todo el día la suspensión de trenes hacia Barcelona por los daños en las vías

Tras el reconocimiento de la infraestructura y los graves daños causados por el temporal asociado, solo circularán trenes entre Castellón y Alicante este lunes

Un tren de Rodalies de Catalunya parado en la estación Joaquín Sorolla

Un tren de Rodalies de Catalunya parado en la estación Joaquín Sorolla / Francisco Calabuig

J. Roch

València

Los efectos de la dana Alice de las últimas horas ha vuelto a provocar la suspensión de la circulación de trenes hacia Barcelona a lo largo de este lunes, según ha confirmado el canal oficial de información de tráfico de Renfe, por los daños en las infraestructuras: "No se ha podido garantizar su restablecimiento en condiciones óptimas de seguridad", destacan. La circulación está permitida entre Castellón y Alicante.

Renfe informó que prevé reanudar la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea, en Tarragona, este lunes a las 11.00 horas, pero como las condiciones de seguridad no son óptimas, no se ha restablecido.

La circulación con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo quedó ayer interrumpida por la acumulación de agua en las vías y, según Renfe, se vieron afectados por este incidente 17 trenes y más de 3.000 viajeros.

