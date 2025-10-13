La tormenta se desplaza hacia València con “mucha actividad” en el litoral

La tormenta por la que Aemet ha activado el aviso rojo en el litoral sur de València (con el consiguiente envío del mensaje de ES-Alert en las comarcas de la Safor y la Ribera) se desplaza esta tarde hacia València y la Agencia Estatal de Meteorología prevé “mucha actividad” en los litorales de Valencia y Castellón.

Según explican, la tormenta de la Safor se adentra ahora en el mar, pero dejando a su paso núcleos de precipitaciones y tormentas “muy intensos” en el litoral central de València, a esta hora muy cercanos al área metropolitana de la ciudad. Además, en Castellón la tormenta se encuentra en el mar pero afectando a zonas de la Plana.

La Safor y La Ribera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este mediodía a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora. Como consecuencia, Emergencias de la Generalitat ha enviado un ES-Alert a las comarcas afectadas: “Riesgo de inundación en el litoral sur de Valencia por fuertes lluvias, fenómeno en curso, hora estimada de finalización 15 horas. Evite desplazamiento, no cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas y piso superior”, indicaba el mensaje.

Una persona espera bajo la lluvia en València / Francisco Calabuig

Las tormentas están descargando con fuerza durante la última hora en la Safor y la Ribera Baixa. En la primera, las fuertes precipitaciones ya anegan calles en localidades como Riola , Favara o Cullera . Según la Agència Valenciana de Meteorología (Avamet), Favara ha registrado 65 litros por metro cuadrado, mientras que en Llaurí se han contabilizado cerca de 50. En La Safor, por su parte, los registros ya superan los cien litros por metro cuadrado en Gandia, y se teme de crecidas de ríos y barrancos. Según Aemet, la tormenta se debe a un sistema convectivo de mesoescala en la provincia de Valencia que a estas horas descarga con intensidad torrencial en La Safor. “La intensidad es torrencial en toda la comarca de La Safor, desde la Valldigna hasta Oliva. Peligro extremo. Aviso rojo activado”, explican desde la Agencia Estatal de Meteorología.

“Convergencias de brisas y viento en un ambiente inestable”

Además, explican la torrencialidad de las lluvias, entre otros factores, en que el sistema tormentoso estaba hace una hora, coincidiendo con los mayores registros, “estacionario en la comarca”, provocando muchos rayos y “una adversidad alta”. En general, los chubascos y tormentas litorales que se están produciendo desde primera hora en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante se han disparado “por convergencias de brisas de tierra y viento de nordeste (gregal) en un ambiente previo inestable”. Hacia la una de la tarde, además, un nuevo núcleo ha surgido en el litoral norte de Castellón.