ÚLTIMA HORA | Aviso rojo en la Safor y en la Ribera Baixa por lluvias torrenciales

Las lluvias torrenciales vuelven a la Comunitat Valenciana, en este caso a todo el litoral sur de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora. Emergencias de la Generalitat ha enviado un ES-Alert a las comarcas afectadas: riesgo de inundación en el litoral sur de Valencia por fuertes lluvias, fenómeno en curso, hora estimada de finalización 15 horas. Evite desplazamiento, no cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas y piso superior,.

José Luis García Nieves Aviso rojo por lluvias en el litoral sur de Valencia