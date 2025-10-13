En Directo
ÚLTIMA HORA | Aviso rojo en la Safor y en la Ribera Baixa por lluvias torrenciales
Aemet decreta el aviso rojo por lluvias torrenciales en las comarcas valencianas de la Safor y la Ribera Baixa
Protección Civil lanza un mensaje de Es-Alert alertando a la población por riesgo de inundaciones
Las lluvias torrenciales vuelven a la Comunitat Valenciana, en este caso a todo el litoral sur de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora. Emergencias de la Generalitat ha enviado un ES-Alert a las comarcas afectadas: riesgo de inundación en el litoral sur de Valencia por fuertes lluvias, fenómeno en curso, hora estimada de finalización 15 horas. Evite desplazamiento, no cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas y piso superior,.
