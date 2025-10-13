Videoanálisis de Alfons Garcia, subdirector de Levante-EMV: "Estas lluvias han vuelto a dejar claro que la emergencia se pudo gestionar de manera diferente el 29-O"

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia analiza la actuación del Consell en el último episodio de lluvias que está azotando a la Comunitat Valenciana. "Nos ha vuelto a dejar claro que la emergencia se podía gestionar de manera diferente al 29-O", afirma.

Por otra parte, Alfons Garcia aborda la encuesta realizada por las cabeceras valencianas de Prensa Ibérica para el Nou d'Octubre y anota los cuatro puntos que considera esenciales. El primero de ellos, el hecho de que la misma "abrumadora" mayoría que pide la dimisión de Carlos Mazón mantendría al PP al frente del Consell de convocarse elecciones, aunque por la mínima. "El PP aguantaría con Mazón de candidato, gracias al avance de Vox", lo que subraya, en opinión de Garcia, el peso de la marca, más allá del propio candidato, y el "contexto político que se expande desde Madrid a la hora de votar".

El auge de la extrema derecha, sobre todo entre los votantes más jóvenes de los 18 a los 30 años, es otro de los puntos que destaca el subdirector de Levante-EMV, así como la "degradación política valenciana", que se dispara en los últimos meses, y el hecho de que algunos otros candidatos conseguirían mejor resultado que Mazón y ninguno, peor, según la encuesta de Prensa Ibérica.

Alfons Garcia también realiza una especial mención a los premios de Levante-EMV, que se celebrarán esta semana, siendo un "punto de reencuentro tras un tiempo difícil" y sirviendo para que los lectores reconozcan al que es su periódico.