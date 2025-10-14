Más de diez kilómetros de retención por un accidente en la CV-30 en Paterna

El tráfico en Valencia se ha visto afectado, de nuevo, este martes a primera hora de la mañana tras un accidente -sin víctimas mortales- en la carretera CV-30 en el kilómetro 1.15 a la altura de Paterna en sentido hacia Valencia y con el carril derecho cerrado, según informa el Centro de Gestión del Tráfico.

Este alcance dificulta la circulación en el área metropolitana de Valencia en diversos puntos y produce unos quince kilómetros de atascos y circulación lenta en el tráfico en Valencia. Concretamente, en la V-30 se han originado unos seis kilómetros a la altura de Mislata en sentido A-7 dirección Alicante; hay otros cuatro kilómetros de retenciones en la CV-36 a la altura de Picanya y otros cuatro en la Pista de Silla.

Otras retenciones

El tráfico en Valencia también se ve afectado en las retenciones habituales como el acceso de la A-7 a la altura de la Canyada, la CV-35 a la altura de San Antonio de Benagéber y en Burjassot de entrada a València y el acceso a la capital por la V-21.