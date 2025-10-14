Circulación
Más de diez kilómetros de retención por un accidente en la CV-30 en Paterna
El alcance ha producido atascos en otros puntos del área metropolitana de Valencia como la V-30, la CV-36 y la Pista de Silla
J.Roch
El tráfico en Valencia se ha visto afectado, de nuevo, este martes a primera hora de la mañana tras un accidente -sin víctimas mortales- en la carretera CV-30 en el kilómetro 1.15 a la altura de Paterna en sentido hacia Valencia y con el carril derecho cerrado, según informa el Centro de Gestión del Tráfico.
Este alcance dificulta la circulación en el área metropolitana de Valencia en diversos puntos y produce unos quince kilómetros de atascos y circulación lenta en el tráfico en Valencia. Concretamente, en la V-30 se han originado unos seis kilómetros a la altura de Mislata en sentido A-7 dirección Alicante; hay otros cuatro kilómetros de retenciones en la CV-36 a la altura de Picanya y otros cuatro en la Pista de Silla.
Otras retenciones
El tráfico en Valencia también se ve afectado en las retenciones habituales como el acceso de la A-7 a la altura de la Canyada, la CV-35 a la altura de San Antonio de Benagéber y en Burjassot de entrada a València y el acceso a la capital por la V-21.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
- Cuándo se esperan las lluvias más fuertes en Valencia: municipios y horas
- La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Estos son los municipios con alerta roja por lluvias en Valencia
- Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Emergencias lanza una alerta roja por riesgo de inundación en la Safor y la Ribera
- Cuándo se esperan las lluvias más intensas en València: horas y municipios