Un accidente entre dos camiones en la A-7 produce más diez kilómetros de retenciones

El tráfico en Valencia sigue ofreciendo complicaciones este mediodía del martes, sobre todo, en el área metropolitana tras los más de diez kilómetros de retención por un accidente en la CV-30 en Paterna de esta mañana.

Concretamente, hay dos retenciones en el tráfico en Valencia: una en el kilómetro 9 de la V-30 con hasta seis kilómetros en dirección Puerto de València producida por un camión averiado que condiciona la circulación e invade un carril de los dos. En la CV-30 a la altura de Paterna también hay dos kilómetros de congestión en el tráfico en Valencia producidas por este alcance, según informa la Dirección General de Tráfico.

A-7 dirección Alicante

Otra reteción en el tráfico en Valencia se produce este mediodía a la altura de Manises en la A-7 dirección Alicante tras un accidente entre dos camiones en los que no ha habido víctimas mortales. Este alcance produce hasta diez kilómetros de retenciones en sentido Alicante y otros tres por efecto mirón en sentido Barcelona.

Carreteras cortadas

La carretera CV-603 permanece cortada totalmente al tráfico en el tramo entre Cullera y Tavernes de la Valldigna por la inundación de la vía a consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en esa zona.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico, la carretera está cortada entre el punto kilómetro 0, en Masía del Raco, hasta el kilómetro 9.92 en Tavernes de la Valldigna.

Asimismo, permanece cortada por la inundación de la vía la carretera CV-1486 en el municipio castellonense de Cabanes.