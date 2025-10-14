Adif anuncia que se restablecerá la circulación de trenes en el Corredor Mediterráneo a las 20:00 horas

Adif restablecerá la circulación ferroviaria en el Corredor Mediterráneo entre Barcelona y Valencia a las 20 horas de este martes tras reparar los daños provocados por la dana Alice. Se hará por una única vía en el tramo entre Ulldecona y L'Aldea, en Tarragona, zona en la que se han registrado mayores desperfectos. Asimismo, por "el momento no existe previsión para el restablecimiento total del tráfico por ambas vías", añaden desde la empresa pública en un comunicado.

"A pesar de las fueretes lluvias de ayer, las condiciones meteorológicas han mejorado y el despliegue de medios técnicos y humanos realizados han permitido avanzar con mayor intensidad en las tareas de reposición de la plataforma de vías y de las instalaciones ferroviarias afectadas", explican.

Daños en Benicarló

La línea ferroviaria del Mediterráneo también ha sufrido las consecuencias de la dana Alice a su paso por la provincia de Castellón. La caída de un rayo dejó sin tensión la catenaria entre Santa Magdalena de Pulpís y Benicarló, incidencia que quedó anoche resuelta.

Además, otro rayo provocó daños de diversa consideración en Benicarló que afectaron a las redes de señalización, instalaciones de seguridad y sistemas de control del tráfico ferroviario. Desde Adif confirman que en estos momentos se está trabajando en reponer los elementos dañados.

Tareas de reparación

Para las tareas de reparación se han destinado un centenar de técnicos y maquinaria de vía especializada, además de 1.100 metros cúbicos de balasto.

Renfe informó en un primer momento que preveía reanudar la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea, en Tarragona, este lunes a las 11.00 horas, pero como las condiciones de seguridad no eran óptimas, no se restablecieron.

De nuevo, este martes Adif avisó de que se mantendría cortada la conexión entre ambas capitales hasta las 17:00 horas "debido a los daños en la infraestructura provocados por el temporal de lluvias entre Ulldecona y L’Aldea". Sin embargo las reparaciones se han alargado más allá de esta hora, pero dadas las mejores condiciones climatológicas, Adif ha confirmado que se podrá circular por una vía entre Ulldecona y L'Aldea, el tramo que se encontraba cortado por los "graves desperfectos" desde este domingo por la tarde.

Decenas de viajeros intentan escapar de la cancelación de trenes a Barcelona vía Madrid / Francisco Calabuig

Desde la compañía han explicado que se han activado los procesos de cambios y anulaciones sin coste para los trenes de servicios comerciales del Corredor Mediterráneo y han recordado a los afectados que se pondrán en contacto con ellos mediante SMS o email.