Las Ampa piden "soluciones" para poder conciliar la vida familiar y laboral en las alertas rojas por lluvias

La Confederación de Ampas Gonzalo Anaya ha manifestado este martes el malestar de las muchas familias ante la situación que se repite cada vez que se emite una alerta roja o naranja de emergencia por lluvias -cada vez más común- y ha reclamado "soluciones para conciliar la vida familiar y laboral".

"Pedimos coherencia, responsabilidad, claridad y protocolos unificados además de medidas que permitan la conciliación y otros que permitirán que no se pierda materia lectiva", ha indicado en un comunicado esa entidad integrada por FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València y FAMPA Enric Valor Alacant y 1.112 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.

Según indican, "como familias entienden que, en estos casos, la seguridad de las hijas e hijos es prioritaria, pero han instado también a las administraciones a buscar soluciones que permitan conciliar la vida familiar y laboral de todas las familias".

Angustia entre los padres

Explican que hay muchas madres y padres que no tienen la posibilidad de quedarse en casa cuando se suspenden las clases, una situación "que genera una gran angustia e incertidumbre".

Además, critican que no disponen de ningún protocolo claro de actuación en caso de una nueva barrancada o emergencia meteorológica, "y esto incrementa todavía más la preocupación".

Desde las AMPA piden que se establezca un protocolo claro y público sobre cómo actuar en caso de alerta meteorológica, que se busquen alternativas educativas seguras y accesibles, para evitar que sus hijos pierdan semanas de formación, y se coordinen medidas de conciliación para las familias que no pueden teletrabajar o quedarse en casa.

El objetivo es que las niñas y los niños "puedan aprender y crecer en un entorno seguro, sin que esto suponga un perjuicio a las familias y a su educación", indica la Confederación en el comunicado, en el que añade que ahora mismo "preocupa la incertidumbre de no saber si este trimestre de otoño será, una vez más, un periodo perdido".