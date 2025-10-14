¿Por qué si soy de una zona en alerta roja no me suena el EsAlert si no estoy allí?

Las previsiones meteorológicas sobre la dana Alice provocaron que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevara la situación a nivel rojo, de riesgo extremo, en las comarcas del litoral sur de la provincia de Valencia a mediodía de ayer lunes. La reacción de Emergencias fue instantánea: enviar un mensaje Es-Alert a las comarcas afectadas de la alerta roja en vigor hasta las tres de la tarde. Un par de horas después, el aviso se amplió hasta la medianoche y la Generalitat replicó la estrategia enviando un segundo mensaje a los móviles de la ciudadanía informando sobre el riesgo de inundaciones. El envío masivo se produjo con muchos residentes de las comarcas afectadas -la Safor y la Ribera- fuera del ámbito geográfico de recepción del Es-Alert que, pese al aviso meteorológico, no fueron alertados hasta acercarse a la zona afectada, ya de camino de vuelta a casa y puede que sin conocer la gravedad de la situación en su ciudad. En este contexto, es cuando muchos se pregunta: "¿por qué si soy de una zona en alerta roja no me suena el Es-Alert si no estoy allí?".

Es Alert que ha llegado a las 12.45 horas / Levante-EMV

La respuesta se explica por el propio diseño del sistema de envío del Es-Alert basado en la geolocalización. Todos los móviles en funcionamiento se conectan a una estación-base concreta, una antena, determinada por su ubicación concreta en cada momento. Cuando el dispositivo está en desplazamiento, este puede abandonar el campo de acción de su antena de referencia y entrar en el de una nueva y, por tanto, el dispositivo cambia de conectividad de manera automática. Y esto es clave para la prevención de Emergencias porque "las autoridades no lo envían a unos móviles en concreto, sino que seleccionan las estaciones-base a las que se mandará". Así lo explica Héctor Esteban, director de la escuela técnica superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universitat Politècnica de València (UPV).

¿Por qué no se envía según la residencia?

El especialista explica que este sistema es el "más rápido y efectivo". ¿Podría enviarse teniendo en cuenta el domicilio asociado a ese teléfono móvil? En principio, a nivel tecnológico no hay impedimentos, aunque no sería ni lo más veloz, ni lo más impactante. "Es imposible esta vía y no se contempla", afirma con rotundidad Esteban. Y da los motivos concretos: "Para enviar el SMS debería haber una base de datos con información privada de cada teléfono, algo que podría entrar en contradicción con la ley de protección de datos -, puntualiza-. Y, además en una situación de Emergencia real no es tan efectivo para dar una respuesta rápida porque tardaría más en enviarse y se correría el riesgo de colapsar la red móvil".

En estos doce meses, la ciudadanía de la Comunitat Valenciana ha recibido un total de 13 mensajes Es-Alert con el correspondiente pitido. ¿Puede tener un efecto contraproducente su reiteración? "Si abusas, la población al final no hace caso", defiende el experto, quien aporta una solución al respecto: desarrollar los tres niveles de emergencia decretados en la directiva europea que desarrolla el sistema.

Solo un nivel de riesgo extremo

Este está marcado por la Directiva Europea 2018/1972 que establece tres niveles de alertas de protección civil, aunque en España solo se ha desarrollado el primero de ellos. El nivel 1 es el usado hasta ahora en la autonomía valenciana, que se debe usar cuando existe "una amenaza inminente para la vida". Estas son automáticas y no requieren ser configuradas por parte del usuario.

Pero hay otros dos niveles, el 2 y 3, que requieren una activación manual por parte de los usuarios en los ajustes del teléfono. Desarrollarlos sería "la mejor solución para evitar la pérdida de efectividad del Es-Alert porque se podría usar para enviar información como un aviso naranja u otras situaciones que no significaran una amenaza inminente", explica. "El nivel 1 solo debería usarse cuando haya un peligro real", insiste. Esto no significa que deba usarse cuando se activa un aviso de nivel rojo, sino en situaciones como las vividas durante la dana del 29-O cuando se produjeron crecidas de cauces inéditas que acabaron con la vida de 229 personas.