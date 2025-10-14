El sexto día de dana paraliza la Safor y la Ribera con varios Es-Alert, cierra polígonos y deja 115.000 alumnos sin clase

Nueva alerta roja en la Comunitat Valenciana y nuevo envío de mensaje Es-Alert a la ciudadanía; en este caso por partida doble en el litoral sur de la provincia de Valencia ante el riesgo de inundación por fuertes lluvias. El pitido en los móviles de las comarcas de la Safor y la Ribera sonó a las 12.45 horas pocos minutos después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevar el riesgo a nivel rojo, extremo, hasta las 15 horas; después se amplió hasta las 23.59 horas y se mandó un segundo mensaje a las 15.30 horas.

Las previsiones estimaban una precipitación acumulada de más de 100 litros por metro cuadrado en una sola hora -ya habían caído 102 l/m2 entre las 11.30 y las 12.30 horas en Gandia según la estación de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet)- y de más de 180 l/m2 en 12 horas. El mensaje, como el enviado el 28 de septiembre, recomendaba evitar desplazamiento, no cruzar zonas inundables, no realizar actividad en las proximidades de los cauces y buscar zonas altas. La situación llevó al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat a activar la situación del Plan Especial de Inundaciones en la comarca de la Safor.

El envío del primer Es-Alert coincidió con una descarga torrencial en la Safor, provocado por un sistema convectivo que permaneció estable sobre algunas de las localidades, dejando precipitaciones significativas, por encima de los 100 l/m2 en varios municipios, en la sexta jornada consecutiva bajo la amenaza de la dana Alice. Los mayores acumulados se registraron en Gandia, con 135,8 l/m2; en Rafelcocer, con 129,2; Benirredrà, 120; y Benifairó de la Valldigna, 108,5.

Lluvia intensa en Alzira este lunes bajo el aviso rojo de la Aemet. / Agustí Perales Iborra

Dos comarcas paralizadas

El temporal paralizó las dos comarcas afectadas por el aviso rojo, la Ribera y la Safor, aunque previamente el aviso naranja establecido el domingo por la tarde canceló las clases para 115.000 alumnos en 26 municipios de las provincias de Valencia y Castellón, a los que habría que añadir los universitarios sin clase en la Universitat de València (UV).

La dana Alice se ha cebado, especialmente, con el litoral sud de Valencia. Así lo reflejan los más de 340 l/m2 acumulados en el paraje de la Casella, en Alzira, desde el 9 de octubre. En la comarca de la Ribera, las precipitaciones han sido muy intensas concentradas en puntos concretos y en cortos periodos de tiempo que han revertido en problemas de diversa índole: en Cullera se ha vuelto a ver cómo las calles ubicadas en la falda de la montaña se convertían de nuevo en ríos, en Alginet se han desbordado barrancos y en Carcaixent el agua tomó por completo la vía pública y las plantas bajas de los barrios más vulnerables.

Lo mismo ocurrió en Gandia y otros municipios de la Safor donde una precipitación "explosiva" al mediodía paralizó la comarca, que inundó no solo los habituales caminos rurales y zonas bajas, sino también vías principales. Los bomberos tuvieron que realizar achiques de agua en diversos puntos, pero no hay constancia de daños personales, porque el agua superó en palmo en algunas vías del sur de la capital de la Safor.

Poca visibilidad en la N332 bajo la lluvia durante este lunes. / Manuel Bruque/EFE

Varios ayuntamientos, entre ellos el de Gandia, han reclamado a los padres que no acudieran a recoger a sus hijos de los colegios, dada la imposibilidad de circular con fluidez y también que no resultaba sencillo sacar a los escolares de los centros ante una lluvia tan torrencial. Y el temporal provocó el corte temporal durante dos horas de la circulación del tren entre Gandia y Xeraco, y obligó a los coches que circulaban por la AP-7 a parar porque la visibilidad era "nula". Mientras muchas personas se las apañaban como podían para poder circular o para salir de tiendas y supermercados, en varias localidades se estaba pendiente de los cauces.

Un martes con más avisos

La jornada de este martes será la séptima consecutiva con avisos activos por intensas precipitaciones en la Comunitat Valenciana. A última hora de la tarde del lunes, la Aemet preveía un doble aviso naranja por lluvias y tormentas en la provincia de Castellón hasta las ocho de la mañana y doble amarillo en la de Valencia y Alicante. A partir de las 12 del mediodía, el aviso pasa a amarillo en la provincia septentrional con probabilidad de "chubascos localmente fuertes o muy fuertes", aunque el acumulado en 12 horas no superará los 60 litros por metro cuadrado.

Se prevé una vuelta progresiva a la normalidad. La Universitat de València (UV) reanuda este martes su actividad presencial, aunque eximirá al alumnado que no pueda acudir por motivos de alerta o por situaciones de riesgo. En cambio, el centro ha pospuesto la Fiesta de Bienvenida que se iba a celebrar en el campus de Burjassot-Paterna.

Las predicciones pronostican lluvias como mínimo hasta el miércoles, aunque por el momento no hay decretados avisos más allá de este lunes, por lo que podría indicar que la intensidad de las precipitaciones disminuya en lo que resta de semana.