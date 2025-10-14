El Consell anuncia ayudas de 500 euros a 200.000 estudiantes afectados por la dana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado nuevas ayudas por valor de 108 millones de euros para afectados por la dana, principalmente estudiantes. En concreto serán 500 euros para alumnado afectado por la riada y 600 euros para universitarios. También incluye un paquete de ayudas para familias acogedoras.

Así lo ha avanzado en una comparecencia ante los medios de comunicación, donde ha trasladado que estas nuevas líneas de ayuda están diseñadas “para llegar de forma rápida, fácil y accesible a cada hogar, a cada estudiante y a cada familia afectada”. Asímismo, ha destacado que las ayudas “son compatibles con todas las anteriores puestas en marcha por el Consell" y el resto de administraciones.

500 euros para familias con hijos en edad escolar

La primera partida, destinada a familias con hijos e hijas en edad escolar, contará con una dotación de 100.558.500 euros, y consistirá en la concesión de “una ayuda única de 500 euros por alumno o alumna que las familias recibirán directamente en su cuenta bancaria sin desplazarse, sin colas, ni esperas” para la adquisición de material escolar, libros y útiles educativos. La subvención será acumulable por hijos, de modo que una familia con tres hijos puede percibir 1.500 euros.

El jefe del Consell ha resaltado que esta línea beneficiará a cerca de 200.000 alumnos y alumnas y estará destinada a estudiantes matriculados en enseñanzas regladas no universitarias (públicas, privadas o concertadas) en municipios afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. Se incluyen el segundo ciclo de infantil (de 3 a 6 años); Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial, además de Enseñanzas de Idiomas y Artes y Deportes, entre otras.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que el plazo de solicitud “se abrirá el próximo 20 de octubre y se podrá realizar de forma telemática de forma sencilla hasta el 19 de noviembre”, a través de la web de la Conselleria de Educación, con acompañamiento presencial en los centros escolares para aquellas familias que lo necesiten.

600 euros para estudiantado universitario y artístico

El jefe del Consell ha anunciado que para el estudiantado universitario y de enseñanzas artísticas superiores se pondrá en marcha próximamente “una ayuda directa de 600 euros por estudiante matriculado en universidades públicas o privadas y centros artísticos superiores” (curso 2024-2025) con residencia en municipios afectados de la provincia de Valencia en las inundaciones del pasado 29 de octubre. Serán también “ayudas rápidas, automáticas y sin trabas”, ha agregado el president, con el objetivo de beneficiar a 5.000 estudiantes.

Para ello, esta línea de ayudas estará dotada con 3 millones de euros de fondos propios de la Generalitat y el plazo de solicitud será de 15 días hábiles (a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana), y se realizará de forma telemática desde el portal de la Conselleria de Universidades de la Generalitat “con un proceso ágil, sin justificaciones previas, y con criterios sociales que garantizan que lleguen primero a quienes más lo necesitan”, ha apostillado Mazón.

Ayudas a familias acogedoras de hasta 6.000 euros

El jefe del Consell ha detallado que la tercera línea de ayudas va dirigida a familias acogedoras, “que representan la cara más solidaria y generosa de la Comunitat Valenciana y que han cumplido su labor acogiendo a menores tutelados o bajo guarda de la Generalitat, sin dejar de cuidarlos ni un solo día, aunque su propia casa estuviera afectada”.

En concreto, se concederá un máximo de 6.000 euros para este colectivo, con ayudas que van de los 3.000 euros para una familia que tenga un menor en acogida, 4.000 euros en el caso de dos menores, 5.000 euros para los que tengan tres y 6.000 euros para las familias que acojan cuatro o más menores.

La Generalitat dota a esta medida con un presupuesto de un millón de euros con fondos propios. La concesión de estas ayudas, tal y como ha resaltado el president, serán “automáticas, sin solicitud ni trámite alguno, y se otorgarán de oficio, utilizando los datos de los decretos DANA anteriores”.

Así, ha explicado el jefe del Consell, los beneficiarios “no tendrán que presentar nada, ni justificar ningún gasto ya que el ingreso se realizará directamente en la cuenta de las familias beneficiarias”. Esta línea, que ya se concedió a 66 familias afectadas que solicitaron la ayuda en convocatoria inicial, se ampliará y otorgará de forma directa ahora hasta las 328 familias acogedoras residentes en zona dana.

Ayudas a familias numerosas, monoparentales y vulnerables

La cuarta línea de ayudas directas, automáticas, sin necesidad de solicitud y sin un solo formulario será destinada a familias numerosas, monoparentales y vulnerables, especialmente aquellas que tienen hijos con discapacidad, que se tramitarán de oficio desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

El presupuesto total de este decreto asciende a 3.584.000 euros, de los cuales 2.832.000 euros se destinan a familias numerosas y monoparentales, y 752.000 euros a familias vulnerables con menores con discapacidad. En las familias vulnerables con menores con capacidades especiales la ayuda alcanza los 2.000 euros, mientras que en el caso de las numerosas y monoparentales será de 1.000 euros.