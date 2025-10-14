La bronca entre diputados obliga a interrumpir la comisión de investigación de la dana en las Corts

La comisión de investigación sobre la dana en las Corts se ha suspendido este martes durante dos minutos debido a la bronca que se estaba generando entre los distintos diputados que la componen. En el tercer compareciente del día y primero de la tarde, el expresidente y fundador de la empresa Sacyr, Luis Fernando del Rivero Asensio, la presidenta de la comisión, Miriam Turiel, de Vox, ha mandado suspender la sesión durante dos minutos a causa del choque que se estaba generando.

El tema ya de per se caldea los ánimos entre sus señorías, como se ha visto en numerosas ocasiones en el pleno, con dos paralizaciones pasadas hasta la fecha en el último año. No obstante, la diferencia es que en esta ocasión esa tensión ha obligado a parar durante dos minutos la comisión. En realidad, la bronca no ha sido ni mucho menos dura como la vista otras veces en el hemiciclo, con todos los diputados presentes, pero ante una sala mucho más pequeña y la presencia de un compareciente, Turiel ha decidido frenar el momento antes de que se embarrase más el debate.

El momento de tensión ha llegado después de que la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, lamentara las declaraciones de del Rivero, que previamente había llamado a Pilar Bernabé "gobernadora", como se conocía a la delegada del Gobierno durante el franquismo, o su vinculación con Vox. "Le veo muy a tope con el ideario", ha indicado después de que el expresidente de Sacyr haya negado, entre otros asuntos, la influencia del hombre en el cambio climático, llegando a situar su inicio en el "negociete" del exvicepresidente de EEUU, Al Gore.

Las críticas las ha tomado el portavoz del PP en la comisión, Fernando Pastor, quien ha pedido la palabra ante el ataque al "decoro" de la cámara. La presidenta de la comisión se lo ha negado, provocando el primer revuelo. Acto seguido le ha tocado el turno a Toni Gaspar, del PSPV, quien ha afeado la forma en la que se ha establecido la comisión, con intervenciones previas de los diputados a la explicación del compareciente, una crítica ante la que Turiel le ha pedido que se centrara en el tema y que era una algo "irrisorio".

Todo contra el Gobierno

Cuando Gaspar ha intentado continuar, ha recibido quejas del lado del PP, interrumpiéndole. "Tú no puedes hablar, no tienes la palabra", le ha espetado María José Salvador, por parte de los socialistas, hacia los 'populares'. En ese cruce de reproches, Turiel se ha visto imposibilitada a lograr encauzar el debate y ha decretado dos minutos de interrupción para que se calmaran los ánimos, algo que ya se ha visto en otras ocasiones en el pleno cuando la cosa se va de las manos.

La comisión ha logrado aterrizar y continuar con las explicaciones de del Rivero, que ha puesto todas las culpas, sin matices, en el Gobierno central; desde la no ejecución de las obras hidráulicas en el barranco del Poyo, que ha considerado que hubiera minimizado el impacto en daños materiales hasta la emisión de la alerta temprana, la que ha situado como principal herramienta para salvar vidas, señalando en este sentido el SAIH o Aemet, organismos estatales.

De hecho, dentro de esas responsabilidades ha exculpado tanto a Carlos Mazón como hasta la exconsellera Salomé Pradas, minimizando que no supiera nada sobre emergencias pese a ser la responsable. "Quien está en el Cecopi no tiene que saber, tiene que tener decisión, pero quien tienen que saber son los técnicos", ha indicado el expresidente de Sacyr reclamando que fuera los funcionarios quienes "tomen la decisión" y admitiendo que a Mazón y Pradasles hubiera "quitado el mando", para dársela al Estado que es quien tiene una "pléyade de funcionarios".