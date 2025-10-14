Camarero rechaza la tesis de la jueza e insiste en que el Es-Alert se envió por Forata

Siempre que se le pregunta, y ocurre cada semana, sin excepción este martes, Susana Camarero rechaza valorar los autos de la jueza que instruye la causa de la dana. Ahora bien, otra cosa es que lo que exprese la instructora del Juzgazo de Catarroja en sus autos coincida con lo que señala la portavoz del Consell. Y ahí, una de las contradicciones entre ambas tesis está el motivo por el envío del Es-Alert el 29 de octubre, que la viepresidenta apunta a que fue por Forata mientras que la jueza niega que se circunscriba solo a la presa sino que incluye también la situación del barranco del Poyo.

Camarero ha insistido este martes que ese 29 de octubre no se habló sobre la situación del barranco del Poyo en el Cecopi antes del envío del mensaje Es-Alert a la población y que éste fue fruto de la preocupación que existía por la situación de la presa de Forata, reivindicando que este es el mismo mensaje que ha trasladado el Ejecutivo valenciano "los últimos 11 meses", y en las que se ha basado en las declaraciones de los responsables de las agencias estatales, los técnicos de Emergencias y la delegada del Gobierno.

"El debate del Es-alert se produjo sobre la posible rotura de Forata, no se habló del Poyo a la hora decidir el mensaje, sino que se debatió por la presa Forata", ha recalcado. Esa aseveración contrasta con el escrito emitido por la magistrada el día anterior en el que señaló como "la causa y origen del envío del mensaje nunca se emitió por riesgo de rotura de la presa de Forata". "Afirmar que se envió como consecuencia de una eventual rotura de la presa de Forata, llegándose a fijar incluso una hora concreta en la que la presa colapsaría, no solo es un bulo, sino que sería igualmente absurda su remisión con el contenido ya conocido", indica la jueza en el auto.

Al respecto, preguntada por declaraciones de técnicos de Emergencias que afirmaron ante la jueza que finalmente la alerta se envío tanto por Forata como por el Poyo, la portavoz del Consell ha expresado que "no va de la versión de unos u otros y menos de la versión de los técnicos o la versión de políticos" y ha recalcado que "no hay una versión del Consell respecto a lo que pasaba", sino que se basan en las declaraciones ante la jueza publicadas por los medios de comunicación.

Imagen del Cecopi del 29 de octubre. / Europa Press

En esa misma línea de discrepancias de versiones entre la jueza y la vicepresidenta ha estado si se habló o no del Poyo en el Cecopi aquella tarde, algo que Camarero niega. Y eso que ha admitido que por la mañana había una alerta hidrológica decretada por la Generalitat el 29 de octubre para los municipios de la cuenca del río Magro, pero ha sostenido que esta "nada tiene que ver" con las "consecuencias de la lluvia producidas durante la tarde".

Vídeo de TVE

Así se ha manifestado al ser preguntada por el vídeo del 29 de octubre, difundido hace unos días por RTVE, en el que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, afirma que se ha activado una alerta hidrológica. Al respecto, Camarero ha insistido en que dicha alerta fue decretada por la Generalitat ante el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de que el caudal del barranco del Poyo "asciende a más de 200 metros cúbicos", por lo que "es obvio que era más que conocida".

En este sentido, ha apuntado que el Consell trasladó dicha alerta a los alcaldes de los municipios del río Magro y del barranco del Poyo "para que tomen las decisiones" y que "algunos" convocaron sus Cecopales y "otros no". Ha agregado que la alerta hidrológica "permanece durante todo el día", pese a que la CHJ envía "tres informaciones reiteradas, sucesivas" en las que el organismo de cuenca avisa de la "bajada del caudal, hasta que a mediodía el caudal, en la comunicación de la Confederación, estaba en 28 metros cúbicos y, de esos 28, pasa a las 18.45 horas a los 1.686 metros cúbicos".

En este contexto, ha reiterado que la alerta hidrológica "nada tiene que ver con lo que sucede por la tarde", cuando "llueve lo que llueve, cuando se juntan las tres cabeceras de, como ha explicado el propio presidente de la Confederación (Miguel Polo), del Barranco del Poyo y lleva a esa barrancada, esa riada que se produce durante la tarde". "Nada tiene que ver la alerta hidrológica con las consecuencias de la lluvia producidas durante la tarde. Estamos hablando de las 12.30 y lo que se produce, el daño, sucede a partir de las siete y pico de la tarde, por las informaciones que se nos han ido contando", ha defendido.