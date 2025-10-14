La circulación de trenes hasta y desde Barcelona seguirá suspendida hasta las 17 horas

"Debido a los daños en la infraestructura provocados por el temporal de lluvias, la circulación entre Ulldecona y L’Aldea se mantiene interrumpida hasta las 17:00h". Es el mensaje con el que Renfe ha anunciado que todavía no es posible reanudar la circulación en este tramo tras los efectos del temporal de lluvias en las vías ferroviarias, que obligó, el domingo por la tarde, a interrumpir el servicio.

Desde la compañía han explicado que se han activado los procesos de cambios y anulaciones sin coste para los trenes de servicios comerciales del Corredor Mediterráneo y han recordado a los afectados que se pondrán en contacto con ellos mediante SMS o email.

Renfe informó que preveía reanudar la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea, en Tarragona, este lunes a las 11.00 horas, pero como las condiciones de seguridad no son óptimas, no se ha restablecido.

Decenas de viajeros intentan escapar de la cancelación de trenes a Barcelona vía Madrid / Francisco Calabuig

17 trenes el domingo y 27 el lunes

La circulación con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo quedó este domingo interrumpida por la acumulación de agua en las vías y, según Renfe, se vieron afectados por este incidente 17 trenes y más de 3.000 viajeros en el primer día.

A ellos hay que sumar que hasta 27 trenes se cancelaron este lunes a consecuencia de los efectos de la Dana Alice en el Corredor Mediterráneo. Adif interrumpió la circulación en varios tramos del corredor en las provincias de Tarragona y Castelló, lo que ha afectado a toda la línea. Renfe ha concretado la afectación en la circulación en casi esa treintena de convoyes el martes, que no llegaron a salir en cada uno de sus dos extremos de la línea.