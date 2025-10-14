Compromís pide al Gobierno que ponga el nombre de Ernest Lluch a un centro sanitario

Compromís ha pedido al Gobierno de España un acto de desagravio a la memoria de Ernest Lluch, el exministro de Sanidad asesinado por ETA hace ahora 25 años. El diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez, reclama a la ministra de Sanidad, Mónica García, que rebauticen el Centro Nacional de Dosimetría, que es el único que el ministerio tiene en València, añadiendole el nombre del que fuera político socialista.

La iniciativa de Ibáñez surge después de que la Conselleria de Sanidad haya borrado el nombre del exministro que puso en marcha la ley que universalizó la sanidad en España, tanto del proyecto del complejo sanitario de Campanar (la antigua Fe de Valencia) como del nuevo centro de salud de Travalón, en Elx. Aquello fue iniciativa del anterior Consell, el de Ximo Puig, que reivindicó la memoria de un dirigente político clave en la transición valenciana, impulsor del autogobierno y de gran influencia (fue catedrático de Economía en la UV) en el despliegue autonómico de la Generalitat.

Ahora, sin embargo, la Generalitat alega que prefiere que los nombres de centros sanitarios solo remitan a las calles, barrios o municipios, para que los ciudadanos no se confundan. Con todo, en estos casos en que se coloca el nombre de un homenajeado a una infraestructura pública, más que sustituir el nombre, se añade. La legislatura pasada, por ejemplo, el Botànic adosó el nombre de Manuel Broseta, otro político valenciano asesinado por ETA, al nombre de la estación de Facultats.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez denuncia el "atropello democrático del Gobierno de Mazón". "Los valencianos no olvidaremos su lucha por la democracia, la convivencia y uno de los servicios públicos esenciales para la vida como el sistema nacional de salud", apunta.

La supresión del nombre también ha indignado en el PSPV, partido que tuvo en sus orígenes a este político catalán. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado "el sectarismo ideológico" del Consell. "Cambiar el nombre de una persona víctima del terrorismo de ETA, una persona que ha contribuido al sistema de salud pública como lo hizo Ernest Lluch" es "una muy mala noticia para la sociedad, para la política y para la Comunitat Valenciana en general", ha manifestado la delegada. El PSPV va a presentar una moción en el Ayuntamiento de Valencia, instando al Consell a rectificar esta decisión.

Críticas entre las víctimas

El asunto ha generado críticas más allá de la C. Valenciana. Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo y hermana del político del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, ha señalado en sus redes sociales: "Una vergüenza. Se les llena la boca todo el día con las víctimas de ETA y ETA, ETA, para utilizarnos, pero si no sacan rédito político, así nos tratan".