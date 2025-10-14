Las Corts ahorra 140.000 euros para pagar el paro a los diputados si hay adelanto electoral

En 2026 podría darse una situación inédita en las Corts: que el parlamento autonómico pague el paro a quien ha sido diputado. Para ello deberían darse, como mínimo, dos circunstancias: que hubiera una convocatoria electoral y que sus señorías llevasen más de 18 meses en sus escaños. Y pese a lo poco probable de que ocurra la primera, en manos del 'president' Carlos Mazón que apela por concluir su mandato, y dado que la segunda condición sí la cumplen la mayoría, los próximos presupuestos de la cámara autonómica han vuelto a reservar una partida para afrontar ese hipotético gasto. Por si acaso.

Según el Anteproyecto de Presupuestos de las Corts Valencianes para 2026, al que ha tenido acceso este periódico, el parlamento valenciano reserva otros 70.000 euros para "indemnizaciones por cese de diputados". Es el fondo de contingencia establecido por la cámara autonómica para afrontar el futuro pago de los diputados que dejasen su acta en caso de una disolución del parlamento y que, tras ello, no tuvieran otra prestación económica, tal y como señala el reglamento interno sellado por unanimidad por los síndics de los cuatro grupos (PP, PSPV, Compromís y Vox) a finales de octubre de 2024 y que entró en vigor el pasado junio.

Los 70.000 euros incluidos en las cuentas que deberán recibir el visto bueno de la Mesa de las Corts este martes para incorporarse a los futuros Presupuestos de la Generalitat para 2026 se suman a los 70.000 euros que reservó la cámara autonómica para 2025. Aquella fue la primera vez que se plasmaba este fondo de contingencia que en dos años asciende a 140.000 euros y que serviría para hacer frente a los primeros pagos en caso de que haya un adelanto electoral y se disuelva el parlamento, única circunstancia por la que se prevé cobrar esta indemnización.

La regulación sobre este 'paro' fija que se percibirá mensualmente (2.400 euros) hasta un máximo de dos años para quien haya estado 69 meses en este cargo, esto es, una legislatura y media. El pacto se selló en octubre del año pasado, uno de los pocos asuntos que han tenido unanimidad en la cámara, para incorporarse en los presupuestos del parlamento, aunque la prórroga de las cuentas de la Generalitat hasta finales de mayo retrasó su entrada en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de las Corts.

Todo apunta a que será en 2027, con elecciones previstas, cuando se den los primeros pagos para aquellos diputados que no vuelvan a ser elegidos y no tengan otro sueldo. Según señalaba un informe económico de los servicios del parlamento, el coste máximo de la medida si los 99 diputados cumplieran los requisitos sería de 256.000 euros mensuales, casi 6,1 millones por los dos años, cuantía que el propio parlamento rebaja ostensiblemente al haber funcionarios, que tienen otra profesión o son cargos electos, y para lo que, además, posibilita el uso de remanentes que en 2023 alcanzó el récord de 9 millones devueltos al Consell.

Nóminas, el mayor gasto

Más allá de los 70.000 euros de este fondo de contingencia, las Corts tendrá un presupuesto de 35,7 millones de euros, prácticamente idéntico al que está en vigor este 2025, con 20.000 euros menos, un 0,07 %. El mayor capítulo es el Gasto de Personal que supone 24,1 millones. Son casi 50.000 euros más que el año anterior, única partida que asciende frente a los gastos de funcionamiento (6,3 millones, 110.000 euros menos), los financieros (20.000 euros, igual), las transferencias corrientes (4,1 millones, 37.000 menos que en 2025) o las inversiones (1,15 millones, 120.000 euros que este año).

Dentro de las nóminas se incluye el salario de los diputados que, a priori, se mantienen igual con un coste para las arcas de 3,84 millones, a lo que se suman 2,58 millones de "retribuciones complementarias" que proceden del pago de dietas y kilometraje. También mantienen su cuantía las subvenciones que perciben los grupos parlamentarios y los trabajadores de la casa que, no obstante, verían incrementado su sueldo en caso de cambio en la legislación general sobre los empleados públicos.