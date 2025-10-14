El coste de quedar atrapado por el temporal

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana asegura que, ante "situaciones de causa mayor" (como es temporal) no hay gastos que reclamar. El temporal de lluvias que azotó desde primera hora de la tarde del pasado domingo a Tarragona inundó carreteras y también infraestructuras ferroviarias. Por este motivo, los valencianos que viajaban de regreso a casa tras un puente festivo de cuatro días se quedaron atrapados al encontrarse a AP-7 (y carreteras secundarias) cortadas por las inundaciones. Los trenes con origen Valencia y Barcelona también estaban suspendidos, así que quien tenía coche propio buscó refugio y pasó la noche a la espera de la reapertura de la autopista.

"Menos mal que nos refugiamos en el único parking de Amposta que no se inundó. Estaba en una zona más elevada, en el polígono, y tuvimos suerte de poder llegar ahí. Éramos muchísimos coches, esperando lo mismo. Había un sitio de comida rápida y estuvimos bien. Sobre las 3 de la madrugada reabrieron la autovía y fuimos saliendo. Todos los coches hacíamos lo mismo porque teníamos la misma ruta. La verdad es que tuvimos suerte de refugiarnos en ese lugar", explica Ana Martí, una mujer que había pasado el fin de semana en familia en Port Aventura. "Eso sí que da miedo y no las atracciones", bromea la mujer, ya tranquila y en casa.

Quien no tenía vehículo propio y estaba a mitad de su viaje de regreso buscó alternativas. Hay quien pasó la noche en la estación de tren o en los polideportivos o espacios habilitados por las Administraciones y quien, como Victoria, decidió alquilar un coche para hacer lo mismo que quienes tenían vehículo privado: esperar la reapertura de la autopista o de los itinerarios alternativos. "Cada situación es personal y en nuestro caso mi amiga debía estar en su puesto de trabajo el lunes de forma presencial. Así que alquilamos un coche ante el miedo de que esa fuera la opción de quienes no teníamos vehículo propio. Pasamos la noche en un hostal y a primera hora, cuando escuchamos que habían reabierto la autopista emprendimos el viaje. Mi amiga llegó con una hora y media de retraso, pero llegó que es lo importante. Cada trabajo y circunstancia es única. En total el gasto fue de más de 400 euros pero era nuestra opción más viable", explica la mujer, también en casa.

El temporal sigue

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado esta mañana a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora, dónde Emergencias de la Generalitat ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles, mientras en Cataluña han caído 280 litros por metro cuadrado en Tarragona, y han dejado al menos 18 personas heridas, una de gravedad, y la suspensión de clases y actividades. Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido hoy un aviso por posibles crecidas en barrancos y cauces ante las alertas por lluvias intensas de la Aemet.

Esta jornada, en zonas litorales y prelitorales de Tarragona, Castelló, Valencia y en las islas de Ibiza y Formentera, los chubascos, además de ser muy fuertes, podrán ser persistentes en unas áreas donde ya "va a llover sobre mojado", según el portavoz de la Aemet.

Así, los vecinos buscan alternativas para poder regresar cuando antes a sus domicilios mientras que los que lo han conseguido, ya respiran tranquilos.