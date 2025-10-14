Las críticas de un experto reactivan la investigación a la dana en las Corts: "Todo el mundo cometió errores el 29-0 y antes"

"Todos fallamos". Es el final de la intervención Félix Ramón Francés García, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València, este martes en la comisión de investigación de la dana en las Corts sobre su análisis del 29 de octubre en la que ha supuesto la reactivación de los trabajos en este organismo más de 100 días después de su última sesión, en julio, aunque ha evitado dirimir quién tuvo más o menos responsabilidad. Si bien, sus palabras, han puesto en jaque algunas tesis del Consell.

Francés ha estrenado la segunda sesión con comparecencias en una jornada marcada por la intervención de cinco expertos con una crítica general a las instituciones que participaron en la gestión del temporal del 29 de octubre, empezando por la predicción de Aemet, pasando por la Confederación Hidrográfica del Júcar e incidiendo en la "gestión de la información mejorable" por parte de Emergencias de la Generalitat. "Todo el mundo ha hecho más menos bien las cosas, pero todo el mundo cometió errores el 29 y antes", ha indicado.

El catedrático ha evitado graduar el nivel de fallos de esa jornada que ha empezado analizando en Aemet, en el foco en las últimas horas. "La predición del día 29 es bastante adecuada", ha especificado el ingeniero remarcando que la agencia estatal indicó que alertó que iba a llover en "magnitudes importantes, pero no exactamente la magnitud". "No es lo mismo 180 milímetros que 300", ha señalado reclamando un "nivel más" y un "esfuerzo en investigación" ante los "nuevos modelos" de tormenta, recordando, no obstante, que él no es experto en meteorología.

El catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València, Félix Francés, en la comisión de las Corts. / José Cuéllar/Corts

Su repaso ha continuado con la Confederación Hidrográfica del Júcar de quien ha señalado que estaba "ciego en los puntos de aforo" lamentando que no tuviera un "sistema de predicción hidrológico" del que ha indicado que sí que estaba reclamando uno similar al que tenía el Ebro. Eso sí, ha quitado a esta la responsabilidad de vigilar los barrancos en cuanto se activa el Plan de riesgo de inundaciones como ocurrió aquel 29 de octubre.

"Estoy bastante seguro que quien se tiene que encargar de la vigilancia es la Generalitat donde no hay sensores", ha agregado contradiciendo la versión del Consell que insiste sobre no haber avisado sobre la situación del Poyo. En este sentido, también ha puesto el foco en Emergencias de la Generalitat sobre la "gestión de la información" que le llegaba durante ese día de la que ha considerado que fue "mejorable" por parte del Cecopi. "Pensaba que tenía un protocolo claro", ha añadido.

Mirada sobre el Poyo

El encauzamiento del barranco del Poyo ha sido otro de los puntos que ha analizado. Francés, experto en la materia, ha recordado que él participó en el diseño de las obras de 2006 que quedaron paralizadas en 2010 principalmente por la crisis económica. De hecho, ha negado que fuera la ley de la Huerta la que impidió llevar a cabo estas obras, pero ha indicado que, en su opinión, dio "dificultades a la Administración General del Estado" lo que provocó "desincentivar el deseo" de llevar esas obras.

El portavoz del PP en la comisión, Fernando Pastor, habla con la presidenta de la comisión, Miriam Turiel, este martes. / José Cuéllar/Corts

No obstante, la ejecución de estas obras, que PP y Vox señalan como uno de los motivantes de la catástrofe una vez caído el temporal, el catedrático ha indicado que estas hubieran "impedido daños" materiales, pero que no se hubieran evitado las víctimas ya que esta falta de peligro "se consigue con una educación e información que no existía". "Educación es saber qué hacer en función de qué pasa, se requiere un tiempo de aviso y no hubo alerta alguna", ha incidido sobre el 29-O.

Más allá de lo ocurrido ese día, Francés sí que ha dejado sobre la mesa algunos consejos de actuación de cara al futuro. Por ejemplo, ha remarcado que habría que ser "más duro en las zonas de altísimo riesgo" de inundación e incluso "plantearse expropiar las edificaciones que están en el dominio público hidráulico, aunque cueste social y económicamente". También ha propuesto la necesidad de establecer un cuarto nivel de aviso cuando se superen los 300 milímetros por metro cuadrado.