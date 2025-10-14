Sanidad critica la"escasa actividad" en salud mental del Ministerio en la zona cero de la dana

La Conselleria de Sanidad considera "escasa" la asistencia psicológica llevada a cabo por las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME), puestas en marcha por el Ministerio de Sanidad, en la zona cero de la dana; motivo por el que ha remitido una queja al Ejecutivo porque "no es razonable que estos dispositivos, una vez operativos ocho meses después de la dana, muestren en nivel de actividad tan bajo". Así lo defiende el director general de Salud Mental de la Generalitat, Bartolomé Pérez, quien asegura que "la detección y prevención" de las USME "está muy lejos de lo que esperábamos".

Según los datos del Ejecutivo, las 12 USME desplegadas en la Comunitat Valenciana ha realizado cerca de 500 actuaciones comunitarias en los dos meses que llevan trabajando en colaboración con más de 30 entidades sociales, educativas, sanitarias y comunitarias. Entre ellas, se han hecho talleres de primeros auxilios psicológicos, programas de expresión emocional en escuelas o acompañamiento a profesionales sanitarios. E insisten en que "los efectos en salud mental asociados a desastres tienden a intensificarse a partir del sexto mes", aunque se pusieron en marcha en julio -se anunciaron primero para febrero-, nueve meses después de la tragedia. El próximo día 29 se cumplirá un año de la fatídica dana.

Sin embargo, la Generalitat asegura "según los propios informes" del Ministerio que solo se ha atendido a 262 personas y se han hecho 472 intervenciones, pese a contar con 48 profesionales. Según explica Pérez, "en Paiporta apenas se han atendido a 31 personas y en Utiel solo a una, mientras que Chiva encabeza la estadística con 62 personas atendidas". De hecho explica que en Paiporta, les han planteado retirar una de las dos USME por "su escasa actividad", a lo que la Conselleria "se ha negado" porque la red autonómica ha detectado "un incremento de la atención de un 60 %".

Una actividad "25 veces superior"

En contraposición, Sanidad cifra en 6.674 los pacientes atendidos, una cifra que es "25 veces superior a la de las USME". Cabe señalar dos cosas: que es la Generalitat quien tiene las competencias en salud mental y que su actividad comenzó hace un año, nada más ocurrir la tragedia.

Pérez señala el incremento de las consultas de Psicología y Psiquiatría en Paiporta, donde son un 58 % superiores a la época anterior a la dana; en Picanya, con un 26 % más; y en Utiel, donde se registra una crecida de un 24 %. Sin embargo, en el Foro de la Reconstrucción organizado por Levante-EMV, el propio director general aseguró que el impacto psicológico está siendo mucho menor del pensado inicialmente cuando se esperaban "una hecatombe".

El director general de Salud Mental, Bartolomé Pérez (al centro); junto con los responsables del Peset, José María Martínez Raga, y La Fe, Alberto Domínguez. / Fernando Bustamante

"Capacidad de adaptación"

Desde el Ministerio, defiende su trabajo y su capacidad de "adapatación e innovación". Señalan la puesta en marcha de una unidad específica en Catarroja para la atención a personas vinculadas a las asociaciones de víctimas, en la que ya se ha atendido a nueve personas, seis de ellas de manera continuada. Además, destacan espacios comunitarios, entendida como "una práctica viva, participativa y transformadora", como los talleres de escucha para hombres en Algemesí, grupos de ventilación emocional para profesionales en Sedaví, y talleres intergeneracionales en Aldaia y Utiel.