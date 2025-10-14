Un ex alto cargo de Puig se da de baja del PSOE tras no apoyar la ILP sobre tauromaquia

A un lado, un DNI sobre un formulario encabezado por el logo del PSOE. Al otro, la imagen de la pantalla de votaciones del pasado martes en el Congreso en el que los asientos que corresponden al grupo socialista están teñidos de amarillo, símbolo de abstención. Es la forma en la que el exdiputado del PSPV en las Corts durante la pasada legislatura y exdirector general de Innovación Ecológica en la Construcción, David Calvo, ha comunicado vía X su baja como militante de la formación.

Calvo ha oficializado su salida del partido después de que el PSOE se abstuviera en el Congreso a la tramitación de la ILP que planteaban eliminar la protección legal que tiene actualmente la tauromaquia en España por su consideración de patrimonio cultural, una iniciativa de la que el exdiputado socialista ha sido uno de sus principales impulsores, yendo incluso a algunos parlamentos autonómicos o al propio Congreso a exponer la medida.

"Después del atropello a la democracia que perpetró el PSOE la semana pasada, alineándose con la ultraderecha e impidiendo el DEBATE sobre la derogación del blindaje de la tauromaquia, a través de la ILP 'No es Mi Cultura', me he visto en la obligación moral de tramitar mi baja", ha escrito en sus redes sociales en una publicación que ha contado con comentarios de apoyo de diputados de Sumar como Alberto Ibáñez o Nahuel González y hasta exparlamentarios de Ciudadanos en las Corts como Fernando Llopis.