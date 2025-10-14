La Fiscalía Superior avala a la jueza de la dana y pide rechazar la querella de Manos Limpias contra ella
El Ministerio Público no ve indicios de prevaricación en la actuación de la magistrada de Catarroja que investiga las 229 muertes de la dana
La Fiscalía Superior avala a la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra y pide rechazar la querella del pseudosindicato Manos Limpias contra ella, según acaban de informar fuentes de la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana. El Ministerio Público no ve indicios de prevaricación en la actuación de la magistrada de Catarroja, titular del Tribunal de Instancia 3, que investiga las 229 muertes de la dana.
El dictamen concluye que «procede declarar la inadmisión y subsidiariamente la desestimación de la querella (...) al no concurrir en su actuación, ninguno de los elementos integradores del delito de prevaricación judicial». La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ni ve prevariación, ni ve ve coacciones en las decisiones adoptadas por la magistrada.
