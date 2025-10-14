Frustración por no recitar a Maria Beneyto en las Corts

José María Lozano no ha ido a las Corts a marcarse un Francisco Umbral y reclamar hablar de su libro, pero sí que ha acabado admitiendo que le hubiera gustado recitar un poema de María Beneyto. Con esa frustración ha acabado su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en el parlamento autonómico, admitida por el propio presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), citado en esta ocasión no por su cargo en el órgano consultivo sino por su currículum de catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la UPV.

Lozano, quien se ha quejado de lo "difícil" que se lo han puesto los distintos portavoces parlamentarios, "que hacen preguntas donde incluyen su propia respuesta", se ha quedado con las ganas de leer a Beneyto, de quien se ha llevado un libro hasta la mesa de comparecientes. "No tengo tiempo ni para leerles una poesía", ha lamentado, aunque sí que ha aprovechado ese breve espacio para lanzar la cuña publicitaria del homenaje que le realizará el Consell de Cultura el próximo viernes así como para dejar una reflexión filosófica vital: "Vivir es hermoso, pero complejo". Las Corts, cuna de filosofía cotidiana, para que luego digan del nivel en la cámara.