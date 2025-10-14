El funeral de Estado por la dana será el 29 por la tarde en el Museo de las Ciencias

A dos semanas de que se cumpla un año de la dana que el pasado 29 de octubre se llevó la vida de 229 personas en la provincia de Valencia, el trabajo para afinar los detalles del funeral de Estado por las víctimas continúa avanzando. A falta de perfilar el horario concreto en el que se celebrará, las asociaciones de víctimas aseguran que será por la tarde, como confirman fuentes conocedoras de la preparación del homenaje. Y dentro del recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en concreto, el acto protocolario se hará en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en el interior de las instalaciones.

Todavía no se ha determinado la hora exacta, que dependerá en gran medida de las agendas oficiales, pero, teniendo en cuenta que el 29 será un miércoles laborable, el horario de tarde busca permitir a los familiares de víctimas que trabajen por la mañana asistir al funeral. Desde el principio, fuentes gubernamentales explicaron que, al ser un asunto delicado, por la gran carga emocional para las familias de los fallecidos, se ha intentado en todo momento respetar sus deseos sobre la organización del evento.

El Museo, amplio y laico

El Museo de las Ciencias es de los pocos espacios de la ciudad que reúne los requisitos expresados por los familiares de víctimas y damnificados: un lugar digno, de carácter laico y con capacidad suficiente para albergar a miles de personas. Las tres asociaciones mayoritarias - la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O , la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024 y la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia - ya reclamaban cuando comenzó el trabajo para el funeral que “ninguna familia que quiera ir se quede sin hacerlo por falta de espacio”, algo complejo de cuadrar teniendo en cuenta que no se quiere en ningún caso limitar el número de asistentes por víctima.

Desde la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O , Rosa Álvarez explica que es el espacio en el que se pensó desde el principio de las reuniones sobre el funeral de Estado. La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha convocado a los colectivos de familiares de fallecidos en varias ocasiones para tratar los detalles del funeral, aunque todavía no se ha producido, desde hace semanas, una nueva reunión, que Álvarez cree que probablemente se dará cuando se conozca la hora en la que se puede celebrar finalmente el homenaje. Para la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, el exterior del museo, con el lago, habría sido un escenario “bonito” al aire libre, aunque ve más práctico hacerlo en el interior del recinto por si hay posibilidad de lluvia.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias en una imagen de archivo. La zona del lago no acogerá el funeral de Estado por la dana, que será en el interior del museo / RLV

Por la tarde, como la marcha reivindicativa

Precisamente para no coincidir con la celebración del funeral de Estado, la manifestación contra la gestión del Consell de Carlos Mazón en la dana que se venía celebrando todos los días 29 se trasladará este mes de octubre al día 25. Pero el Acord Social Valencià, convocante de las manifestaciones y formado por 200 entidades, ha previsto también actos reivindicativos y de homenaje para el propio día 29: a las 13 horas, una protesta en la plaza de la Virgen de València y, a las 18 horas, una marcha por los pueblos afectados por la dana de l’Horta Sud.

Desde la Associació de Víctimes de la Dana 29-O explican que llevarán a su asamblea la fórmula para participar en la marcha vespertina, dado que es posible que coincida con el funeral de Estado. En cualquier caso, el funeral será para familiares de personas fallecidas, y el resto de personas afectadas y cualquier otro asociado de las tres asociaciones mayoritarias tendrá la disponibilidad para asistir por la tarde a la marcha.

Undécima manifestación contra Mazón por su gestión de la dana. La duodécima será el 25 para no coincidir con el funeral de Estado por la dana / Eduardo Ripoll

Los reyes, Sánchez y Mazón

El funeral de Estado se diseña entre representantes del Gobierno autonómico y central para que sea presidido por los reyes de España. De hecho, la fecha ya se ha remitido a Casa Real para que los monarcas tengan disponibilidad ese día. Estará también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , además del president de la Generalitat, Carlos Mazón . La representación institucional será de alto nivel.

Las tres asociaciones mayoritarias coincidían, desde el inicio de los trabajos de planificación del funeral, en su deseo de que el protagonismo sea de los familiares, y que estos tengan prioridad en la asistencia frente a los representantes políticos, aunque entendían que es “un acto de muy alto nivel” y que “manda el protocolo”.