El Gobierno tumba el plan del Consell para que Valenciano sea optativa en Selectividad

Nuevo "no" al plan del Consell para que la asignatura de Valenciano deje de ser obligatoria en Selectividad. El Gobierno de Pedro Sánchez ha tumbado la petición de la Generalitat para que los estudiantes de la Comunidad puedan elegir si se examinan de Castellano o de la lengua cooficial en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) bajo el argumento de que el valenciano está bajando la nota media del alumnado y bajo la promesa de acabar con la "discriminación" respecto a otras regiones con una sola lengua.

El Ministerio de Educación ha contestado a la carta del conseller José Antonio Rovira, quien pidió cambiar la ley para reducir de cinco a cuatro las asignaturas obligatorias en la PAU, con tal de que las lenguas cooficiales pasen a ser optativas. En la misiva remitida la pasada semana, a la que se adhiere el Ministerio de Universidades (organismo al que el responsable autonómico también se dirigió), el Ejecutivo socialista no solo rechaza los motivos defendidos por el Consell de Carlos Mazón para que los estudiantes elijan, sino que también contradice la tesis del PP de que los estudiantes de las comunidades con dos lenguas obtienen peores calificaciones que los que solo tienen una lengua cooficial.

Este Ministerio no considera adecuado convertir en opcional, con carácter general, la prueba de Lengua Cooficial, en las Comunidades Autónomas que la tienen reconocida Santiago Antonio Roura — Subsecretario de Educación

"Este Ministerio no considera adecuado convertir en opcional, con carácter general, la prueba de Lengua Cooficial, en las Comunidades Autónomas que la tienen reconocida", reza el último párrafo de la misiva firmada por el subsecretario de Educación, Santiago Antonio Roura Gómez. Por una parte, niega que haya datos que respalden "una correspondencia unívoca entre la existencia de esa prueba y los resultados generales de la prueba de acceso". Y, por otra parte, defiende que "la lengua cooficial, reconocida en el caso de la Comunidad Valenciana por el artículo 6 de su Estatuto, no puede verse como una desventaja para el alumnado, sino como una riqueza cultural digna de especial respeto y protección, como señala el artículo 3 de la Constitución Española".

No hay datos que respalden una correspondencia unívoca entre la existencia de esa prueba y los resultados generales de la prueba de acceso Santiago Antonio Roura — Subsecretario de Educación

El departamento de Pilar Alegría ya advirtió, a preguntas de este diario, tras el anuncio del jefe del Consell en Las Cortes, que considerar optativas el Valenciano y el Castellano en Selectividad incumple la ley. Esta vez, en la contestación formal que ha dado al conseller de Educación advierte de que en las actas e informes de la Conferencia Sectorial de Educación, de la Conferencia General de Política Universitaria, del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado, "no consta ninguna oposición u objeción" a este punto a que la lengua cooficial sea una asignatura obligatoria en la PAU, si bien, reconoce que en la Conferencia Sectorial se debatió la posibilidad de establecer una “prueba única”.

Asimismo, el subsecretario de Educación advierte de que las estadísticas de los resultados de las pruebas de acceso "no sostienen una pretendida desigualdad debida a la prueba de Lengua Cooficial", rechazando de pleno una de las últimas razones esgrimidas por Rovira.

Rovira en el acto de apertura del curso de la UA. / Alex Domínguez

Peores notas

"Como indica su propia carta, no es cierto que el alumnado de las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales obtenga siempre calificaciones inferiores a las del resto del Estado, como pone de manifiesto el caso que se cita del País Vasco. Tampoco existen datos que permitan asegurar que la causa de la diferencia entre las calificaciones sea la realización de la prueba de Lengua Cooficial y Literatura, dado que los diferentes resultados académicos pueden derivar de distintas y variadas casuísticas que habría que considerar, sin reducirlas a ese único elemento". Si bien, Rovira defendió haber constatado que el alumnado de las comunidades autónomas con varias lenguas oficiales (a excepción del País Vasco) "obtiene, de manera sistemática, calificaciones inferiores al resto".

Por otro lado, el ministerio alega que los últimos datos publicados en dicha estadística corresponden a 2024 y que, por tanto, "son anteriores a la implantación de la prueba regulada por el Real Decreto 534/2024", norma a partir de la cual la optatividad de las preguntas instauradas tras la pandemia han decaído y se han introducido exámenes que obligan a los estudiantes a razonar más, en lugar de memorizar.

No es cierto que el alumnado de las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales obtenga siempre calificaciones inferiores a las del resto del Estado Santiago Antonio Roura — Subsecretario de Educación

En este sentido, desde el PSPV han venido advirtiendo de que la nota media de Selectividad en Castellano, Historia y Matemáticas es más baja en los últimos cinco años que la de Valenciano,para desmontar uno de los razonamientos de Rovira, quien también ha aludido a que los estudiantes de la Comunidad Valenciana son los terceros con peor nota media en la PAU o que un tercio de las plazas universitarias están ocupadas por alumnos de fuera de la región.

Ante la propuesta del conseller alicantino de que los estudiantes no se examinen de esa materia o de que la calificación no se tenga en cuenta en el cómputo, Educación también ha advertido en su carta de que la lengua cooficial es una materia común de segundo de Bachillerato en las comunidades autónomas que poseen más de una lengua oficial de acuerdo con sus Estatutos. Además, rechaza que esta optatividad se pueda equiparar con el ejemplo de la posibilidad de optar entre Historia de España e Historia de la Filosofía (artículo 12.1.b), "que se justifica por la necesidad de no incrementar el número de pruebas, al haberse ampliado el de materias comunes".

Respecto a un modelo de examen igual para toda la geografía española, el Ministerio de Educación se remite a la doctrina del Tribunal Constitucional (en particular, STC 207/2012), que "justifica el establecimiento de una regulación estatal de la prueba de acceso a la Universidad, sin que ello implique identidad absoluta de los contenidos concretos del examen a superar por los estudiantes, que serán establecidos por las Administraciones educativas competentes". No obstante, no ve perjuicio de que "se adopten las medidas oportunas para amparar una efectiva igualdad de los estudiantes, cualquiera que sea la Comunidad Autónoma en que realicen la prueba para acceder a la Universidad".