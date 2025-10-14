No habrá Premis Octubre, pero sí un homenaje a Eliseu Climent

Una de las novedades de este agitado mes de octubre es que no hay Premis Octubre, con su tradicional cena. No obstante, un grupo de amigos del editor e histórico promotor de Acció Cultural del País Valencià, Eliseu Climent, y de su esposa, Rosa Raga, ha organizado una cena de reconocimiento a estos galardones, que han sido fundamentales en la historia de la cultura valenciana del último medio siglo.

La cena está prevista el próximo día 25, el mismo de la manifestación contra Mazón en el año de la dana. Está prevista la participación de la exconsellera catalana Laura Borràs, que fue condenada por la adjudicación de contratos. Activistas próximos a Climent como Josep Guia, Maria Conca y Agustí Cerdà son otros de los asistentes cuya intervención está prevista en un acto que conducirá el periodista Victor Maceda.