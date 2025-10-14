Previsión
Aemet cancela los avisos rojos y naranjas en Valencia
La agencia se mantiene el amarillo en el litoral de Castellón hasta las 11 horas de este martes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que se cancelan los avisos rojos y naranjas en la Comunitat Valenciana, aunque se mantiene el amarillo en el litoral de Castellón hasta las 11:00 horas de este martes.
Aviso amarillo
Además, a partir de las 12:00 horas de hoy se activará el aviso amarillo en el interior norte y sur de Castellón por precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en un hora y se prevé que concluya a las 00:00 horas del miércoles. En el caso del litoral de Castellón también se esperan acumulado de 20 l/m2 en una hora hasta las 11:00 horas de hoy.
Posibles lluvias
El cielo de la Comunitat Valenciana estará este martes poco nuboso por la mañana y con nubosidad de evolución diurna en la mitad norte por la tarde, con probabilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta de madrugada en el litoral de Castellón, litorales de Valencia y litoral norte de Alicante y por la tarde en el interior y prelitoral de Castellón y el interior norte de Valencia.
Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, las máximas subirán, excepto en el litoral de Alicante, y el viento será flojo, ocasionalmente moderado, de componente norte en el litoral, salvo en el sur de Alicante, y en el resto, flojo de componente oeste por la mañana y de componente este por la tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
- Cuándo se esperan las lluvias más fuertes en Valencia: municipios y horas
- La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Estos son los municipios con alerta roja por lluvias en Valencia
- Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Emergencias lanza una alerta roja por riesgo de inundación en la Safor y la Ribera
- Cuándo se esperan las lluvias más intensas en València: horas y municipios