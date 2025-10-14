Aemet cancela los avisos rojos y naranjas en Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que se cancelan los avisos rojos y naranjas en la Comunitat Valenciana, aunque se mantiene el amarillo en el litoral de Castellón hasta las 11:00 horas de este martes.

Aviso amarillo

Además, a partir de las 12:00 horas de hoy se activará el aviso amarillo en el interior norte y sur de Castellón por precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en un hora y se prevé que concluya a las 00:00 horas del miércoles. En el caso del litoral de Castellón también se esperan acumulado de 20 l/m2 en una hora hasta las 11:00 horas de hoy.

Posibles lluvias

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este martes poco nuboso por la mañana y con nubosidad de evolución diurna en la mitad norte por la tarde, con probabilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta de madrugada en el litoral de Castellón, litorales de Valencia y litoral norte de Alicante y por la tarde en el interior y prelitoral de Castellón y el interior norte de Valencia.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, las máximas subirán, excepto en el litoral de Alicante, y el viento será flojo, ocasionalmente moderado, de componente norte en el litoral, salvo en el sur de Alicante, y en el resto, flojo de componente oeste por la mañana y de componente este por la tarde.