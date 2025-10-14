Martínez Mus destaca los avances en la duplicación de la CV-32 y el futuro acceso al polígono ‘Juan Carlos I’ en Almussafes

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha destacado, durante su participación en la tercera reunión de la comisión ‘The Best Place for Logistics’, “el importante avance de las obras en ejecución y la coordinación de las distintas administraciones y agentes implicados”, y ha puesto como ejemplo los progresos en la duplicación de la CV-32 y el proyecto para el futuro acceso al polígono ‘Juan Carlos I’ en Almussafes desde la AP-7.

‘The Best Place for Logistics’ es un órgano técnico de trabajo, coordinado por Alfredo Soler, que reúne a ayuntamientos, empresas, universidades y otros agentes sociales con el objetivo de diseñar un plan global de infraestructuras, logística y conexiones en todo el entorno metropolitano de València y asesorar a la Generalitat en la planificación de actuaciones estratégicas, promoviendo la máxima coordinación y cohesión territorial.

Potencial logístico único

En su intervención en la comisión, Martínez Mus ha subrayado que “el área metropolitana de València tiene un potencial logístico único en el sur de Europa, y nuestra obligación como Generalitat es dotarlo de las infraestructuras necesarias para hacerlo competitivo, moderno y sostenible”.

En este sentido, ha señalado algunas de las actuaciones autonómicas que está desarrollando el departamento de Infraestructuras, entre los que destacan las obras de duplicación de la CV-32 (carretera de la Gombalda), iniciadas el 27 de enero, “que continúan a buen ritmo y cuentan con un plazo de ejecución de 24 meses”. Otra actuación es el proyecto básico y de construcción de mejora del acceso al Polígono Industrial Juan Carlos I (factoría Ford), cuyo contrato para la redacción se firmó el 12 de agosto con un plazo de 20 meses.

Avances en el Corredor Mediterráneo

El conseller también ha anunciado que la Generalitat integrará el vial de acceso al Parque Logístico de Valencia en la red autonómica de carreteras, “una actuación que refuerza la conectividad de una de las principales plataformas logísticas de la Comunitat Valenciana y que permitirá mejorar la movilidad de mercancías y el acceso a las empresas instaladas en el área”.

En el encuentro también se han expuesto los avances realizados por parte de la Oficina del Corredor Mediterráneo dependiente del Gobierno, así como proyectos del Ayuntamiento de València como el nuevo plan director de la EMT, que también contribuirá a mejorar las conexiones de la ciudad y su entorno.

Por su parte, desde el sector empresarial, representado por instituciones como la CEV, la Cámara de Comercio o el sector del transporte se ha insistido en la necesidad de retomar el debate sobre el Acceso Norte de Valencia, y la Generalitat ha reiterado su voluntad de volver a comprobar su viabilidad y actualizar los estudios.

600 millones de euros en reconstrucción

En lo referente a las infraestructuras golpeadas por las riadas de octubre de 2024 y que afecta directamente a la actividad de las empresas y organizaciones de la comisión ‘The Best Place for Logistics’, Martínez Mus ha subrayado la puesta en servicio de infraestructuras clave como la CV-36, que ya conecta los polígonos de Aldaia, Alaquàs y Torrent con el by-pass. También la CV-50, que da acceso al municipio de Cheste. “En ambos casos, los tramos y estructuras se han ido abriendo progresivamente a lo largo de este año, mejorando de forma sustancial la movilidad del entorno” ha señalado el conseller.

La Generalitat también ha atendido las nuevas necesidades planteadas por municipios como Paiporta y Aldaia, este último con la reposición del acceso al centro comercial Bonaire y al polígono industrial contiguo, una obra declarada de emergencia por el Consell y que comenzó el 1 de octubre. En conjunto, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha movilizado más de 600 millones de euros en el proceso de reconstrucción y modernización de infraestructuras tras las inundaciones del año pasado