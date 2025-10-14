Paqui Bartual, presidenta de la FVMP: “La burocracia no puede ser un muro para los ayuntamientos”

La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha insistido esta mañana en la necesidad de los alcaldes y alcaldesas de superar “el muro de la burocracia”, especialmente en los afectados por la dana.

Bartual se ha manifestado así en la Tribuna Mediterránea del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, con el patrocinio de Iberdrola, y con la alcaldesa de València, María José Catalá, como presentadora de la ponente.

María José Catalá. / Miguel Angel Montesinos

Bartual ha centrado sus exigencias principalmente en el Gobierno de España, en el marco de la reconstrucción tras la dana. “Hemos solicitado al Gobierno más compromiso con los municipios afectados, pidiendo la inclusión de 28 localidades que aún no figuran en el decreto del Gobierno”, ha dicho.

Necesidad de presupuestos del Estado

La presidenta de la Federación, elegida en febrero de este año tras la moción de censura a la anterior presidenta, ha pedido “la flexibilización de las reglas fiscales para usar remanentes en proyectos de recuperación”. También se ha mostrado crítica con la ausencia de presupuestos generales del Estado, que complican la financiación municipal. “El Gobierno debe actuar con prontitud y responsabilidad en la aprobación de presupuestos”, ha señalado. “Es imprescindible la suspensión inmediata de reglas fiscales para los ayuntamientos. No pueden ser una losa que impida reparar puentes, caminos y servicios básicos. Por eso el Gobierno debe permitir destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles. De manera indefinida”, ha pedido.

En línea similar, ha reclamado más “coordinación a entidades como la CHJ o Tragsa”, en asuntos como la limpieza del cauce. “También la simplificación de contratación administrativa y la contratación de emergencia para municipios dana”. Y exige eliminar la tasa de reposición: “No podemos estar pidiendo milagros a nuestros técnicos”. “La burocracia no puede ser un muro”.

Ocupación

Este ha sido uno de los mensajes centrales de la alcaldesa de Xirivella, la popular Paqui Bartual, en la conferencia de presentación de sus líneas maestras al frente de la entidad que agrupa a los municipios y resto de entidades locales. Al desayuno ha asistido el Consell casi al completo, con la excepción del president Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, dada la situación que seguía afectando a la C. Valenciana.

Además de múltiples alcaldes y concejales, también del PP de València, al encuentro han asistido el presidente del Comité Económico y Social, Fernando Móner, el de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, o el representante del Consell Valencià de Cultura, José María Lozano.

La FVMP es una entidad con un presupuesto modesto, unos 5 millones, que ha destinado 1,5 a los municipios afectados por la dana. Además de reivindicar valores como la colaboración entre administraciones, la autonomía local frente a administraciones superiores o la financiación que permita a los municipios desarrollar sus competencias, Bartual ha subrayado otras prioridades. Entre ellos, cita la seguridad ciudadana, la inmigración, el cambio climático o el tratamiento de residuos.

Bartual y Gan Pampols. / Miguel Angel Montesinos

“Están en el día a día. Tenemos que afrontarlos con naturalidad y tacto. Detrás de cada problema no hay un trámite, hay una persona que espera una respuesta”, ha señalado. Bartual ha sido especialmente insistente en la cuestión de la seguridad. Propone convenios para garantizar la estabilidad de las policías locales; crear red de municipios afectados por la ocupación (una cuestión que no se resuelve con discursos extremos sino con medidas eficaces, dice); o actuar contra la inmigración ilegal.

También ha subrayado las gestiones de la institución para que los municipios se sumen al Plan Vive de vivienda que impulsa el Consell (ya lo han hecho cerca del 60 % de los municipios), así como medidas para combatir los peores efectos de la despoblación.

Al margen de las cuestiones programáticas, Bartual ha sido cuestionada por la actualidad política. Sobre un hipotético relevo de Mazón, con las encuestas reclamando su dimisión tras la dana, la presidenta de la FVMP señala: “El president ha condicionado su continuidad a la reconstrucción y lo está demostrando con hechos. Reconstruyendo infraestructuras y con ayudas directas. […] Cada cuatro años hay un periodo de elecciones. Cada ciudadano elige. Entiendo que cuando llegue el momento, llegará. Creo que a veces el uso del relato político desvía el foco. Deberíamos poner el foco en lo que importa, que son las personas, y lo que menos importa son los titulares”.

Bartual ha llamado a superar la confrontación política, aunque ha deslizado algunas críticas. Sobre todo, en lo referido a la coordinación para la prevención ante episodios como los vividos estos días, que recuerda a la tragedia del 29 de octubre. “Se ha demostrado que cuando existe coordinación entre administraciones los municipios estamos preparados”, señala, aunque ha recordado que el aviso rojo de Aemet llegó este lunes con el diluvio ya sobre Gandia; o ha pedido celeridad a la CHJ para “actuar ya” en las obras hidráulicas que mejoren la resiliencia de la zona cero.

Los guiños de Catalá

Antes que Bartual, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha definido a Bartual como “amiga, compañera y aliada de un territorio que nos une y preocupa”, ha dicho sobre la vecindad entre la capital y Xirivella. “Sabe escuchar y atender el municipalismo”, ha señalado.