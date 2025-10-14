El PPCV niega a Camps acceso a la militancia y le emplaza a cuando se convoque el congreso
El aspirante a liderar de nuevo el partido insiste de nuevo por carta al partido: pide que envíe a todos los afiliados su folleto electoral y tener a miembros de su candidatura en el comité organizador del futuro congreso regional
Francisco Camps tiene mucho tiempo libre y muy pocas ganas de dejarse llevar por el silencio administrativo al que le tiene sometido el PP de la Comunitat Valenciana, que ni convoca el congreso regional para renovar la dirección que ya debería hacerse realizado ni le facilita las cosas para poder hacer campaña. Al menos, Camps sí mantiene una relación epistolar con la formación a la que pertenece y aspira a liderar de nuevo, tras su dimisión por los escándalos de corrupción, hace ya tres lustros.
Esta mañana, el expresident de la Generalitat y aspirante declarado a presidir el PPCV, ha vuelto a presentar un escrito por registro de entrada en el partido en el que pide al secretario general, Juanfran Pérez Llorca, que envíe a toda la militancia información sobre su proyecto político.
Así lo ha explicado el propio Camps en un vídeo publicado en sus redes sociales. Como contó este diario, Camps ya escribió al secretario general del partido hace unas semanas. Dado que el Congreso regional aún no está convocado, los candidatos no pueden tener acceso al censo. Ahora bien, para competir en igual de condiciones de información, Camps pedía al partido que remitiera a todos los militantes una carta junto con su correo electrónico, para que todo aquel interesado en su proyecto pudiera contactar con él.
Presencia en el comité organizador
El partido, en una carta firmada por el secretario general, le ha dado largas: el acceso a los militantes se producirá cuando se convoque el proceso. Pero Camps 'retruca' insistiendo en esa petición. Ahora, además, solicita que envíe también a la militancia un décalogo con sus principales propuestas. No solo eso, el aspirante a relevar a Mazón ha pedido que cuando se convoque el congreso y se nombre a los miembros de la comisión organizadora, se incluya en ese comité a representantes de su candidatura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
- Cuándo se esperan las lluvias más fuertes en Valencia: municipios y horas
- La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Cuándo se esperan las lluvias más intensas en València: horas y municipios
- Valencia se prepara para afrontar el día más adverso de las lluvias