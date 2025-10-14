El PPCV niega a Camps acceso a la militancia y le emplaza a cuando se convoque el congreso

Francisco Camps tiene mucho tiempo libre y muy pocas ganas de dejarse llevar por el silencio administrativo al que le tiene sometido el PP de la Comunitat Valenciana, que ni convoca el congreso regional para renovar la dirección que ya debería hacerse realizado ni le facilita las cosas para poder hacer campaña. Al menos, Camps sí mantiene una relación epistolar con la formación a la que pertenece y aspira a liderar de nuevo, tras su dimisión por los escándalos de corrupción, hace ya tres lustros.

Esta mañana, el expresident de la Generalitat y aspirante declarado a presidir el PPCV, ha vuelto a presentar un escrito por registro de entrada en el partido en el que pide al secretario general, Juanfran Pérez Llorca, que envíe a toda la militancia información sobre su proyecto político.

Así lo ha explicado el propio Camps en un vídeo publicado en sus redes sociales. Como contó este diario, Camps ya escribió al secretario general del partido hace unas semanas. Dado que el Congreso regional aún no está convocado, los candidatos no pueden tener acceso al censo. Ahora bien, para competir en igual de condiciones de información, Camps pedía al partido que remitiera a todos los militantes una carta junto con su correo electrónico, para que todo aquel interesado en su proyecto pudiera contactar con él.

Presencia en el comité organizador

El partido, en una carta firmada por el secretario general, le ha dado largas: el acceso a los militantes se producirá cuando se convoque el proceso. Pero Camps 'retruca' insistiendo en esa petición. Ahora, además, solicita que envíe también a la militancia un décalogo con sus principales propuestas. No solo eso, el aspirante a relevar a Mazón ha pedido que cuando se convoque el congreso y se nombre a los miembros de la comisión organizadora, se incluya en ese comité a representantes de su candidatura.