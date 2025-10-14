Rubert, el CEO que ha transformado la publicidad valenciana con un modelo de innovación constante

Cintillo Premios Levante 2025 / ED

Si hay un referente valenciano en aunar el mundo de la comunicación y el desarrollo empresarial ese es José María Rubert, CEO de la agencia de comunicación y medios Zenithbr. Economista y MBA por la University of Houston, Rubert ha aplicado a lo largo de su camino profesional una visión estratégica impulsada siempre por la innovación y la capacidad de prever las nuevas tendencias y aplicarlas en las áreas de comunicación, ventas y marketing. Por ello, Rubert recibe el galardón patrocinado por Simetría, a la Trayectoria en los Premios Levante-EMV 2025.

¿Qué significa para usted recibir el Premio Levante-EMV por su trayectoria profesional?

Es una ocasión para tomar conciencia del camino recorrido y reflexionar sobre la huella que hemos dejado en las marcas valencianas durante 25 años. En el día a día, la velocidad del negocio apenas deja espacio para mirar atrás, y a veces es necesario un reconocimiento externo para hacerlo. Aunque el premio lleve mi nombre, es fruto del esfuerzo de mi equipo, de la confianza de nuestros clientes y de la colaboración de nuestros proveedores, los medios de comunicación. Ellos son quienes lo han hecho posible y quienes sostendrán el Zenithbr de los próximos 25 años.

Con toda una vida dedicada a un mundo tan cambiante como la comunicación, la publicidad y el marketing ¿cuál es el 'truco' para adaptarse rápido a las nuevas fórmulas para llegar a los clientes y cómo se detectan las necesidades del público?

El secreto está en anticiparse a los cambios. No basta con innovar: hay que prever. Desde hace 25 años somos los Lideres en Innovación en productos y servicios para gestionar la comunicación comercial de las marcas en los medios.

Mientras otros se adaptan, nosotros reaccionamos con agilidad. Cada vez que ha surgido una tecnología disruptiva, un cambio generacional en los hábitos de consumo, una nueva red social o un canal de distribución, ya estábamos preparados para ponerlo al servicio de nuestros clientes.

Dos ejemplos icónicos: Hace casi 20 años, en 2008, de la mano de Hero Alimentación Infantil, generamos la mayor red social europea de “mamás con bebes de 0 a 2 años” (tan solo un año más tarde de que la red social se comercializara en abierto); En 2025, de la mano de nuestro cliente multinacional ISRG (con marcas icónicas como Sprinter y Sportzone) hemos dado un paso diferencial en el mercado: una plataforma global de gestión y enriquecimiento de datos (DMP/CDP) que unifica información de consumidores, segmenta audiencias y las activa en campañas digitales. Estas soluciones de Data Marketing significan, de nuevo, anticiparnos a la competencia con un nuevo modelo de medios basado en datos propios y tecnología avanzada.

Lo hemos conseguido gracias a metodologías de trabajo flexibles, a una arquitectura organizacional que asigna recursos de inmediato y a una cultura empresarial diseñada para dar respuesta en tiempo real. Nuestro verdadero 'truco' ha sido ser una 'multinacional local', con visión estratégica y capacidad de ofrecer, en el momento justo, lo que las empresas de nuestro entorno necesitan en cada cambio.

Los canales de comunicación y las costumbres sociales han cambiado mucho en 20 años. ¿Es ahora más difícil sorprender al público? ¿Las nuevas generaciones son insensibles a los estímulos publicitarios?

En 2005, junto a nuestro director de investigación Eduardo Madinaveitia, recibimos el Premio a la Mejor Ponencia en el Seminario de Televisión de AEDEMO en Valencia con la investigación: “2004, ¿el fin de un ciclo? Escenarios para la nueva televisión”. En aquel análisis ya advertíamos que la saturación publicitaria y los nuevos hábitos de consumo audiovisual obligaban a repensar los modelos clásicos de planificación en los medios masivos como la televisión.

Hoy, el reto es diferente. Las nuevas generaciones no son insensibles, pero sí mucho más selectivas. Han crecido en un entorno saturado —hoy recibimos entre 6.000 y 10.000 impactos publicitarios diarios, frente a apenas unos cientos hace veinte años— y solo reaccionan ante mensajes auténticos, relevantes y creativos.

La publicidad no ha perdido eficacia, pero exige más creatividad y tener la capacidad de conexión real con las personas. Ahí es donde nuestra agencia desempeña un papel clave: planificamos campañas y diseñamos contenidos que no interrumpen, sino que acompañan, aportan valor y generan atención. Ese enfoque nos ha llevado a ser reconocidos en múltiples ocasiones: Zenithbr fue la agencia de medios más premiada en La Lluna 2009 (por tercer año consecutivo), Zenith España recibió el galardón a Agencia de Medios del Año en los Premios a la Eficacia 2012, y recientemente, en 2025, fuimos premiados de nuevo en La Lluna por la campaña “Bilbaínos” para Salsas Choví.

Echando la vista atrás ¿de qué hitos de su carrera se siente más orgulloso?

De cumplir 25 años. En el año 2000 era un “chaval” que salía del mundo de la consultoría y de los medios de comunicación, prácticamente inexperto en gestión empresarial, y con la presión de demostrar que podía sostener el proyecto. Estaba angustiado y en ocasiones asustado… Entraba en un mercado muy competitivo y maduro y, tenía una obsesión: “el pez grande se come al pequeño”, y esa imagen me impulsó a luchar contracorriente (seguir el ejemplo y el carácter que me dio mi padre ya fallecido y mi madre a la que hoy agradezco todo lo que me ha enseñado y apoyado).

Me siento orgulloso de lo que hemos hecho bien, pero sobre todo de haber sabido aprender de los errores y transformarlos en oportunidades. Recuerdo, por ejemplo, cuando perdimos por inexperiencia el concurso de la CAM, y apenas dos meses después ganamos la cuenta de Bancaja, que se convirtió en nuestro cliente más importante hasta el salto nacional con Bankia.

También me siento muy orgulloso de contar con dos socios excepcionales: Zenith-Publicis y Mateo Blay, compañero y amigo, que me han acompañado en este recorrido.

Zenithbr acaba de anunciar su Plan Estratégico y prevé alcanzar los 40 millones en dos años. ¿Qué áreas se han creado o transformado?

Iniciamos este proceso hace dos años de la mano de los consultores de negocio mas reputados y hoy ya es una realidad que nos posiciona como un modelo único de agencia de medios en la Comunitat Valenciana.

Hemos rediseñado la arquitectura organizacional, la metodología de trabajo y reforzado áreas clave: Estrategia de Negocio e Innovación, la unidad PMX (Planificación & Media Exchange) y creado la nueva unidad de Data, Analítica y Activación Digital. Todo ello nos permite, una vez más, anticiparnos a las necesidades de las empresas de nuestro territorio.

Los productos y servicios que llegarán en 2026 serán, de nuevo, disruptivos: desde CoreAI (la capa de IA del grupo que integra datos para optimizar la inversión y reducir desperdicio publicitario), hasta nuestra data propia (que comercializaremos para llegar a clientes reales y medir ventas sin depender de cookies que desvirtúan la realidad, por los entornos cookieless) y el nuevo ecosistema de Retail Media, con el que activamos anuncios en webs de retailers y que incluso nos permite pagar únicamente por resultados.