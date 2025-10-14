Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Clasificación Mundial 2026
España - Bulgaria, en directo

El PSPV moviliza a sus militantes para la manifestación contra Mazón del año de la dana

El secretario de Organización envía una carta a las bases en la que les pide confirmar asistencia

Decenas de personas durante una manifestación para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a 29 de junio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Esta es la octava manifestación que se realiza para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat por su gestión de la dana, que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, dejando más de 200 víctimas mortales y miles de afectados. Está convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano. 29 JUNIO 2025 Jorge Gil / Europa Press 29/06/2025. Jorge Gil;

Decenas de personas durante una manifestación para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a 29 de junio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Esta es la octava manifestación que se realiza para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat por su gestión de la dana, que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, dejando más de 200 víctimas mortales y miles de afectados. Está convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano. 29 JUNIO 2025 Jorge Gil / Europa Press 29/06/2025. Jorge Gil; / Jorge Gil / Europa Press

Alfons Garcia

Diego Aitor San José

València

El PSPV ha llamado a sus militantes a acudir a la manifestación del próximo 25 de octubre por el aniversario de la dana del 29-O en la que se pide la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Los socialistas han remitido una carta a las bases en la que remarcan que los cargos del PSPV "saldremos a la calle" y en la que añaden al final un formulario donde confirmar la asistencia, tanto si es para la protesta en València como en la de Alicante.

Según la carta enviada por la secretaría de Organización de los socialistas valencianos, el 29 de octubre no será "un día más en el calendario", al recordar la dana que se llevó por delante la vida de 230 personas y que dejó "una herida profunda" en el territorio autonómico. La misiva reprocha que mientras los alcaldes y los miembros del Gobierno de España "no han dejado de acompañar y escuchar a las víctimas", el Consell de Mazón "ha convertido el olvido en política".

"No ha habido justicia, ni reparación, ni memoria para los que más sufrieron", señala la carta del PSPV, en la que llama a acudiir el sábado 25 de octubre a las manifestaciones, donde estarán los miembros del PSPV. Saldrán "para exigir responsabilidad política al Partido Popular" y con el grito de "Mazón dimisión", recuerda el escrito. "Saldremos por justicia, por memoria y por futuro", añade el texto firmado por el secretario de Organización, Vicent Mascarell.

La carta de movilización firmada por uno de los mandos principales es una novedad con respecto a las anteriores manifestaciones debido al aniversario de la riada. En anteriores ocasiones, las convocatorias se agitaban por grupos de Whatsapp.

Otras protestas

No obstante, también cuenta con otro elemento destacado. Al final de la carta se añade un enlace para confirmar asistencia de los militantes junto a los puntos de encuentro de la protesta tanto en Alicante como en València. Fuentes de la formación restan importancia a este dato y señalan que se ha realizado en otras ocasiones como una forma de garantizar la organización y acudir de manera conjunta.

En las manifestaciones que se han sucedido mensualmente se han visto carteles de 'Volem votar', promovidos por los socialistas en referencia a su campaña de pedir un adelanto electoral.

La llamada a la movilización de los socialistas agita, por otra parte, una de las acusaciones del Consell contra la oposición. Mazón ha criticado protestas contra él con el argumento de que estaban "politizadas".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
  2. Cuándo se esperan las lluvias más fuertes en Valencia: municipios y horas
  3. La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
  4. Estos son los municipios con alerta roja por lluvias en Valencia
  5. Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
  6. DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
  7. Emergencias lanza una alerta roja por riesgo de inundación en la Safor y la Ribera
  8. Cuándo se esperan las lluvias más intensas en València: horas y municipios

No habrá Premis Octubre, pero sí un homenaje a Eliseu Climent

No habrá Premis Octubre, pero sí un homenaje a Eliseu Climent

La exconsellera Pradas alega que "no tuvo ni oportunidad de ser negligente" y carga las tintas en los técnicos Basset y Suárez

La exconsellera Pradas alega que "no tuvo ni oportunidad de ser negligente" y carga las tintas en los técnicos Basset y Suárez

El PSPV moviliza a sus militantes para la manifestación contra Mazón del año de la dana

El PSPV moviliza a sus militantes para la manifestación contra Mazón del año de la dana

Adif anuncia que se restablecerá la circulación de trenes en el Corredor Mediterráneo a las 20:00 horas

Adif anuncia que se restablecerá la circulación de trenes en el Corredor Mediterráneo a las 20:00 horas

Martínez Mus destaca los avances en la duplicación de la CV-32 y el futuro acceso al polígono ‘Juan Carlos I’ en Almussafes

Martínez Mus destaca los avances en la duplicación de la CV-32 y el futuro acceso al polígono ‘Juan Carlos I’ en Almussafes

Levante-EMV entrega mañana sus galardones: todos los premiados de este año

Levante-EMV entrega mañana sus galardones: todos los premiados de este año

Damià Tormo: "El diagnóstico temprano de enfermedades y las terapias contra el envejecimiento harán que el ser humano sea mucho más longevo"

Damià Tormo: "El diagnóstico temprano de enfermedades y las terapias contra el envejecimiento harán que el ser humano sea mucho más longevo"

La bronca entre diputados obliga a interrumpir la comisión de investigación de la dana en las Corts

La bronca entre diputados obliga a interrumpir la comisión de investigación de la dana en las Corts
Tracking Pixel Contents