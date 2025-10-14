El PSPV moviliza a sus militantes para la manifestación contra Mazón del año de la dana

El PSPV ha llamado a sus militantes a acudir a la manifestación del próximo 25 de octubre por el aniversario de la dana del 29-O en la que se pide la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Los socialistas han remitido una carta a las bases en la que remarcan que los cargos del PSPV "saldremos a la calle" y en la que añaden al final un formulario donde confirmar la asistencia, tanto si es para la protesta en València como en la de Alicante.

Según la carta enviada por la secretaría de Organización de los socialistas valencianos, el 29 de octubre no será "un día más en el calendario", al recordar la dana que se llevó por delante la vida de 230 personas y que dejó "una herida profunda" en el territorio autonómico. La misiva reprocha que mientras los alcaldes y los miembros del Gobierno de España "no han dejado de acompañar y escuchar a las víctimas", el Consell de Mazón "ha convertido el olvido en política".

"No ha habido justicia, ni reparación, ni memoria para los que más sufrieron", señala la carta del PSPV, en la que llama a acudiir el sábado 25 de octubre a las manifestaciones, donde estarán los miembros del PSPV. Saldrán "para exigir responsabilidad política al Partido Popular" y con el grito de "Mazón dimisión", recuerda el escrito. "Saldremos por justicia, por memoria y por futuro", añade el texto firmado por el secretario de Organización, Vicent Mascarell.

La carta de movilización firmada por uno de los mandos principales es una novedad con respecto a las anteriores manifestaciones debido al aniversario de la riada. En anteriores ocasiones, las convocatorias se agitaban por grupos de Whatsapp.

Otras protestas

No obstante, también cuenta con otro elemento destacado. Al final de la carta se añade un enlace para confirmar asistencia de los militantes junto a los puntos de encuentro de la protesta tanto en Alicante como en València. Fuentes de la formación restan importancia a este dato y señalan que se ha realizado en otras ocasiones como una forma de garantizar la organización y acudir de manera conjunta.

En las manifestaciones que se han sucedido mensualmente se han visto carteles de 'Volem votar', promovidos por los socialistas en referencia a su campaña de pedir un adelanto electoral.

La llamada a la movilización de los socialistas agita, por otra parte, una de las acusaciones del Consell contra la oposición. Mazón ha criticado protestas contra él con el argumento de que estaban "politizadas".